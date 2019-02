El Marbella no deja de sumar (0-0)

El Marbella continúa sumando puntos y logró uno más ante un Badajoz muy sólido, que no hizo concesiones defensivas. Fue un partido con muy pocas ocasiones, pero las mejores fueron para los blanquillos. No se movió el marcador, no obstante, y reinó el 0-0 inicial.

Se medían en el Municipal Lorenzo Cuevas dos de los equipos más en forma en la segunda vuelta de la competición en el Grupo IV de Segunda B, con buenas rachas de imbatibilidad, que ambos lograron aumentar. El Badajoz llegaba con cuatro partidos seguidos sin encajar un gol, mientras que el Marbella solo había recibo uno en las últimas seis jornadas.

Así las cosas, el choque estuvo marcado por la superioridad de las defensas sobre los ataques. El Badajoz empezó dominando y se hizo con la posesión del balón, aunque el conjunto banquillo trabajó bien en defensa y no sufrió más que un disparo lejano de Cristian en los primeros minutos. El equipo local se fue estirando a partir de la media hora de juego y protagonizó varios acercamientos peligrosos, principalmente por la banda derecha, con Ismael Gallar y Samu Delgado como protagonistas.

El único remate entre los tres palos de ambos equipos fue un cabezazo flojo y fácil para Kike Royo de Juanma García, en el minuto 25. No era un partido para grandes excesos en ataque. Los blanquillos fueron mejores en el tramo final y al descanso se llegó con la sensación de que el choque, si no acababa con empate a cero, se iba a decidir por que un pequeño detalle entre dos equipos muy firmes en defensa, que no hacían concesiones.

El segundo tiempo se inició con un Marbella dominante y generando acercamientos al área del Badajoz. Se notaba que eran los locales lo que más querían el triunfo, ante un rival que se había ido apagando y sintiéndose cómodo con su portería a cero. Los primeros minutos tras la reanudación dejaron una mala noticia en forma de lesión de Rafa Muñoz, que fue sustituido por Marcos Ruiz.

En el minuto 63 llegó la mejor ocasión para el Marbella, con una gran combinación iniciada por la izquierda, con un excelente cambio de juego de Faurlín para la aparición de Samu Delgado en la otra banda y el disparo de este desde la frontal del área que no encontró puerta. El técnico visitante quiso avivar a su equipo dando entrada al exblanquillo Francis Ferrón en la punta de ataque, pero eran los locales los que más se animaban.

En el minuto 69, otra acción por derecha, esta vez con Ismael Gallar como protagonista, que sacó un buen disparo dentro del área, que se marchó arriba. Fue la ocasión más clara en todo el partido para haber conseguido marcar. El Marbella lo buscó hasta el final, pero no hubo más resquicios en la zaga visitante. Al final, el equipo aumenta a siete las jornadas sin perder, todas las de la segunda vuelta.

Marbella FC: Wilfred, Ismael, Rafa Muñoz (Marcos, min. 58), Lolo Pavón, Dani Pérez, Faurlín, Juanma, Elías Pérez, Paulo Vitor (Montero, min. 81), Añón (Juergen, min. 71) y Samu Delgado.

CD Badajoz: Kike Royo, Juanjo, Candelas, Mario Gómez, Cristian, Cidoncha, David Martín (Guzmán, min. 75), Petcoff (José Ángel, min. 90), Eder, Kamal (Ferrón, min. 68) e Higón.

Árbitro: Díaz Escudero (Murcia). Amonestó a los locales Añón, Lolo Pavón y Montero, y a los visitantes Cidoncha, Petcoff y Juanjo.

Campo: Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas