Al Marbella FC sólo le queda el fair play (12:00)

Lo que debía ser una temporada para soñar en grande y pelear por el ascenso a Segunda A va encaminada a una pesadilla para el Marbella, que puede dar con sus huesos cuatro categorías más abajo tras la reestructuración, en la Tercera RFEF. El cuadro que dirige Abraham García recibe al Yeclano Deportivo (12:00). Se salvará si no hay un empate en el partido que deben jugar Las Palmas Atlético y Recreativo Granada. El problema es que a los filiales les vale la igualada a ambos para salvarse. Es evidente que la sombra de un pacto, aunque sea tácito, existe.

“Lo que no depende de mí es algo a lo que le presto poca atención. Tenemos que ganar porque es nuestra obligación y somos profesionales. Si hacemos lo que tenemos que hacer que es ganar en nuestro campo, sumaríamos cinco victorias y un empate en ocho partidos; pero a lo mejor no es suficiente. Sería cruel descender con cinco victorias”, decía Abraham García, que ha levantado la competitividad del equipo, pero puede no bastar: "Yo hasta el último momento tengo claro que lo voy a dar todo. Yo confío en la limpieza del deporte y que cada uno se mire en el espejo y vea que es una persona honrada”.

Para este partido está toda la plantilla disponible, salvo las bajas de larga duración, aunque hay varios jugadores con molestias.