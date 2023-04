El Marbella asciende a Segunda RFEF y el Atlético Malagueño entra a la heroica en el play off

El Marbella FC ya es equipo de Segunda RFEF. El cuadro blanquillo derrotó al Real Jaén en el partido decisivo que se disputaba en La Dama de Noche (1-0). El calendario había deparado que los dos primeros clasificados se jugaran el encuentro decisivo en un cara a cara, con el empate valiéndole a los locales. Fue un partido a cara de perro, que sentenció el Marbella en el minuto 83 con un gol de Essomba a pase de Gato.

De esta manera, el Marbella recupera uno de los dos escalones que perdió en la infausta temporada 2020/21 con la reestructuración de las categorías. La continuidad de la propiedad, con Esteban Granero al frente, ha dado sus frutos para un equipo que ha sido potentísimo en casa a pesar de no disfrutar del Municipal, en obras. A medio y largo plazo se piensa en llegar al fútbol profesional, del que se está a dos escalones tras este ascenso que devuelve al Marbella a un lugar más acorde a la categoría.

Juanma salva al Malagueño

Fue una jornada de locos la matinal de la Tercera RFEF, en la que también se registró la buena noticia del acceso del Atlético Malagueño al play off de ascenso. El equipo de Funes consiguió la victoria en Maracena (1-2). No le valía el empate por el triunfo del Huétor Vega ante el Torreperogil. Sufrió muchísimo el filial, que consiguió el acceso gracias a un gol de Juanma en el minuto 91. El propio Juanma había conseguido el gol que abría el marcador en el 19. En el segundo tiempo tocó sufrir. Andrés Céspedes sacó un penalti a favor de los locales en el minuto 71, pero no pudo evitar el tanto de Rubén Sánchez en el minuto 80. Ahí se volcó el filial en la meta rival y Juanma metió en el descuento el tanto de la victoria que daba el acceso al play off de ascenso.

En el resto de la jornada para los malagueño, El Palo venció al Almería (1-0) con gol de Acosta para ratificar su tercera posición, mientras que el Torre del Mar derrotó 8-0 al Huracán Melilla, con tres tantos de Pato, dos de Pulga y uno de Gaye, Ngatta y Camacho. El Palo acaba con 63 puntos y el Torre del Mar con 58. Ambos equipos se enfrentarán en la primera eliminatoria por el ascenso, mientras que el Atlético Malagueño se verá con el Real Jaén. Los dos ganadores se verán las caras y el triunfante irá a un duelo con otro equipo ya en sorteo. Jaén y El Palo tienen la vuelta en casa.

Se confirmó el descenso del Málaga City, que perdió ante el Torredonjimeno (1-2) en la despedida de su primera experiencia en la categoría.