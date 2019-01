El Marbella busca la tercera (12:00)

El Marbella regresa al Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas para buscar su tercera victoria consecutiva tras imponerse a Almería B y Malagueño en el derbi de la provincia. Empieza a carburar el equipo de Cubillo, que ahora recibe al Melilla (12:00), tercero a apenas un par de puntos del liderato. Los marbellíes tienen delante una prueba de fuego a su competitividad.

"Es un partido muy ilusionante por la visita de uno de los favoritos al play off", destacaba el técnico del Marbella, David García Cubillo, en sala de prensa acerca de un choque que espera que "sea mantener las buenas sensaciones de las últimas semanas y, a partir de ahí, crecer poco a poco". "Va a ser muy difícil porque son un equipo ofensivo que manejan muchas variantes", reconoce.

"Tenemos que taparles muchas cosas y para hacerles daño hay que atacar con mucho rigor. Será un partido complejo pero más que mirar a ellos, nos miramos a nosotros", continuaba el preparador blanquillo, que prefiere no revisitar el partido de la primera vuelta ante el Melilla, en el que cayó por 2-1: "No me gusta ver partidos de muy atrás, aunque sé que fueron superiores y eso es algo que tenemos que intentar evitar. Que aquí los superiores seamos nosotros".

El Marbella contará con varias bajas importantes como son las de N'Diaye, Añón, Cruz y Manu, que está en proceso de recuperación de molestias en el tobillo. Sí podrá contar con sus dos fichajes de relumbrón, Samu de los Reyes y Faurlín: "Son refuerzos importantes que vienen con una ilusión tremenda y que van a empezar a tener minutos. Vienen con falta de minutos, pero con el trabajo, conociendo a los compañeros y su manera de afrontar los partidos; van a ser muy importantes y estoy contento por la predisposición que tienen".

Cubillo tuvo también palabras para la afición del Marbella desplazada a Málaga para el derbi, a la que ahora anima "a que venga y mantenga la ilusión y la fe en nosotros, que trabajo no va a faltar".