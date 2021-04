El Marbella comienza el segundo calvario ante El Ejido (20:00)

El Marbella comienza este domingo (20:00 horas) la segunda fase de la temporada. No es por el ascenso a Segunda, para lo que estaba diseñado el equipo, sino para evitar un segundo descenso y caer a la quinta categoría del balompié español el año que viene, la Tercera RFEF. Será ante El Ejido en el Lorenzo Cuevas, en la primera de las ocho jornadas a cuchillo. Sólo tres de los ocho equipos del grupo, arrastrando resultados de la primera fase, se salvan. Y el Marbella parte en el quinto lugar.

El nuevo entrenador, Abraham García, que ha cogido el relevo de José Manuel Aira en el banquillo, explicaba cuáles eran las sensaciones tras su primera toma de contacto con el equipo marbellí. "Veo a los jugadores bien, estamos en un momento en el que no es tanto lo que preparemos como lo que hagamos. El recibimiento ha sido bueno, vuelvo a ser agradecido con los futbolistas y todo el personal del club. Hemos detectado bien alguna cosa, nada del otro mundo, algún pequeño vicio en el juego sin balón o con balón que nos puede ayudar a solventar el primer partido, que es clave y una auténtica final. Así lo considero y así lo hemos preparado, como si fuera el último partido del año".

El Ejido, que ascendió el año anterior a Segunda B, parte con 19 puntos, uno más que el Marbella. La plantilla de Fran Alcoy, se presentará con todos sus efectivos y muy mentalizados y motivados para luchar por los tres primeros puntos. "El Marbella es un equipo que el año pasado luchó por subir a Segunda A, y que este año también tenía ese objetivo, pero se ven inmersos por salvar la categoría y no bajar a Tercera. Tienen un presupuesto alto, plagados de buenos jugadores pero no han hecho las cosas bien como todos los que estamos ahí. Para nosotros es un partido atípico, porque tienen entrenador nuevo y no tenemos referencia de lo que van a hacer. Si lo tenemos del anterior técnico, pero lo intuimos porque conocemos las características de los jugadores que tienen. Tenemos que estar preparados, para cualquier escenario táctico que se pueda presentar. Vamos con toda la ilusión para sumar puntos en Marbella”, decía el técnico rival.

Habrá público en el Lorenzo Cuevas, hasta un tope de 800 espectadores. La afición puede ser un buen impulso para creer en la salvación.