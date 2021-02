El Marbella, en estado crítico

En una temporada clave por la reestructuración de las categorías del fútbol español, el Marbella está en una situación crítica ahora mismo. Un equipo con aires de grandeza, con jugadores mediáticos (Granero, Callejón, Edu Ramos...), con alta inversión, confeccionado para subir a Segunda, puede caer a la quinta división del balompié español. Hay cuatro categorías distintas en las que puede militar la próxima temporada. La derrota en el campo de la Balona el miércoles ahonda más en la crisis del equipo de José Manuel Aira, que marcha séptimo, con 13 puntos, en puesto de play off de descenso, con Cádiz B y Recreativo con los mismos puntos pero dos y tres partidos menos y Las Palmas B con 10 puntos y tres partidos menos. Se planeó un estadio nuevo, que ahora mismo está todavía en fase iniciática.

El CEO de Best of You, empresa encargada de la gestión del Marbella, Óscar Ribot, habló en los micrófonos de Onda Cero y ofreció su opinión sobre lo que ocurre en el club marbellí, mandando un mensaje de respaldo a jugadores, técnico y dirección deportiva. "Es lógico que todos estemos disgustados. Este equipo está conformado con objetivos muy altos. No nos tiembla el pulso a la hora de marcar objetivos altos. Era alcanzar la Segunda División la pasada temporada y era al comienzo de ésta. Entiendo el ritmo mediático, el disgusto de la afición, que es el disgusto de todos los que giramos el Marbella. Pero hay que ser muy equilibrados cuando las cosas van bien y cuando van mal. Lo fácil hubiera sido cambiado al entrenador, hace varias jornadas. Pero no vamos a cambiar porque no creemos que sea la solución", decía el responsable del club: "Se analizará a final de temporada. Valoramos el trabajo que hacen Aira, dirección deportiva y jugadores. Los resultados no salieron, las cosas no salen, pero no tengo ningún reproche al trabajo que se está haciendo. Si hubiera reproche hubiéramos hecho cambios. No me gusta que cuando las cosas salen mal la gente señale, la gente mate o la gente haga daño. Me gusta ser muy analítico y reflexivo, aunque tampoco me tiemble el pulso. Si no lo hacemos es porque no lo creemos conveniente".

"El equipo no es débil y frágil, pero se está mostrando débil y frágil", proseguía Ribot: "El partido de La Línea no se debió perder, debimos marcar el 0-2. El entrenador está intentándolo todo, cambiando los sistemas. Hay opiniones constructivas, no hay un solo jugador de la plantilla que no esté con el entrenador, ven cómo se trabaja, cómo se intenta todo. Entiendo la situación, pero hay que mantener la tranquilidad y la confianza. El club cierra filas en torno a José Manuel Aira. Al club precisamente no lo estamos dejando morir desde noviembre de 2018, se olvida mucho el pasado. Llegamos y los empleados llevan cinco meses sin cobrar, no había unos vestuarios decentes.... Había tantas cosas que se han hecho...".

"Hemos traído un equipo con muchos jugadores del Oviedo, Sporting, Villarreal, Peñarol...", defendía Ribot la confección de la plantilla: "He leído cientos de comentarios y opiniones de que vaya equipazo hemos hecho. Pero los resultados lo tapan. Si volviéramos al inicio volveríamos a hacer lo mismo. Los análisis se hacen a final, no a mediados de temporada. Hay muy malos resultados, no esperábamos esto. Se ha hecho mucho más de lo que estamos recibiendo. Estoy más seguro que nunca, no hay dudas ni grietas".

"He recibido muchos mensajes de que la gente tiene cierto temor de que nos marchemos si no estamos en una categoría alta. Eso es no conocernos, queremos hacer un Marbella lo más grande posible, en lo deportivo, institucional, con un proyecto de estadio, de mediático, de marketing. En As.com el Marbella estaba la segunda noticia el otro día, la gente mira a Marbella. Ojalá sea positivo. Estar con una situación negativa que nos duele en el alma no hace que vayamos a tirar la toalla, vamos hasta el final. No hay dudas de estos jugadores, que son muy buenos aunque no lleguen los resultados. Cuando llegamos había pancartas de un estadio digno para este club. Paralelamente a lo deportivo intentamos construir en otros aspectos. A pesar de los resultados no tengo dudas sobre entrenador y director deportivo", proseguía el dirigente del equipo marbellí.

La no aparición por Marbella del actual propietario chino Zhao Zen o la denuncia del ex presidente Grinberg porque se le adeudan 900.000 euros son temas que, según Ribot, se tratan "para generar un ambiente malo en torno al equipo. Hay una situación de disgusto, pero la situación institucional es impecable. Tenemos 47 empleados, Grinberg puede hacer lo que considere, se verá si es reclamable. Se paga al día, no hemos echado un empleado del club, ni ha habido un ERTE. No hay grietas en el club. El que se merezca seguir va a seguir. Jugadores, entrenador y dirección deportiva se lo están mereciendo a pesar de los resultados. Valoramos el trabajo que se hace y recogeremos los frutos", cerraba.