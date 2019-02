El Marbella ficha al defensa Xiong Zhenfeng

El mercado de fichajes invernal está siendo muy intenso en el Marbella. El cuadro costasoleño se ha movido para intentar mejorar la situación en la tabla. El último en llegar ha sido Xiong Zhenfeng, lateral derecho chino que viene del Liaoning de la SuperLiga China. Lo hace en calidad de cedido hasta el 30 de junio. El jugador ya se ejercitó con sus nuevos compañeros en la jornada de hoy.

El defensor de 21 años se formó en las categorías inferiores del Shanghai Shenhua, uno de los equipos punteros del país asiático. Desde la llegada de Zhao Zhen a la propiedad del club blanquillo, la agencia de representación The Best Of You asumió un papel de gran importancia en la entidad. Cabe recordar que dicha agencia tiene el fútbol asiático uno de sus principales centros de negocio.

Por otro lado, mañana tendrá lugar la presentación de a los medios de comunicación de Paulo Vitor. La penúltima incorporación del Marbella comparecerá junto al director general del club; Héctor Morales para realizar sus primera declaraciones como jugador marbellí.