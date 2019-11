Por si alguien no se había enterado todavía, el Marbella sigue siendo el único equipo del fútbol profesional español que aún no conoce la derrota en lo que llevamos de campeonato. El club, con Cubillo a los mandos, es cuarto en la clasificación con 22 puntos, gracias a sus cinco victorias y siete empates. Se respira optimismo en el Lorenzo Cuevas y eso acaba llevando a soñar a lo grande, pero no adelantemos acontecimientos.

Lo primero que hicieron ayer los blanquillos fue hacerse la protocolaria foto oficial de la temporada 2019/20. Sobre el césped y vestidos de punta en blanco, nunca mejor dicho, posaron todos los jugadores y el cuerpo técnico que conforman la plantilla del conjunto marbellí. No faltó nadie: dos guardametas, 20 jugadores, el entrenador, el presidente y el resto de los integrantes del cuerpo técnico. Especial mención para Yaimil Medina, que está citado con Venezuela sub 23, y Saúl González, goleador en Murcia, para mantener la imbatibilidad.

Posteriormente, por la tarde, se dieron cita en el Ayuntamiento de Marbella la alcaldesa, Ángeles Muñoz, el concejal de Deportes, Manuel Cardeña, y la directiva del club blanquillo. Este grupo de dirigentes se reunió para abordar tanto la la actualidad del equipo como sus proyectos de futuro. Y aquí viene lo fuerte: según el comunicado del propio consistorio marbellí, el conjunto de Cubillo tiene esta temporada “como principal objetivo el ascenso a Segunda División”. Así de claro, aquí nadie se esconde.

Todo hace indicar que, tras esta reunión, ambas partes hayan dilucidado que la actual situación del Marbella no es fruto de la casualidad y que el equipo pueda empezar a soñar a lo grande, con un posible ascenso a la categoría de plata. En la campaña anterior, el Marbella fue séptimo con 60 puntos, pero tal y como están las cosas arriba y abajo, ya no parece una locura pensar que en la 2020/21 podamos tener , al menos, dos derbis malagueños, donde estén en juego tres puntos.