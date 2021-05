María Pérez, la nueva ola del Rincón Fertilidad

María Pérez (Málaga, 1999) creció y vive a pocos metros de Ciudad Jardín, feudo actual de los partidos del Rincón Fertilidad. Con 10 años, por influencia de una amiga del colegio, entró en el Málaga Norte, club en el que también se inició el entrenador, Suso Gallardo. Uno de los viveros del balonmano malagueño. Y, desde entonces, María no quiso probar otro deporte. Sólo balonmano. Es quizá la líder de la nueva ola de canteranas que se consolida en el primer equipo (Laura Sánchez, Almudena Gutiérrez o Bárbara Piñeira) y que ha dado profundidad y aire. Comparte posición en la primera línea con tres referentes en el equipo (Espe López-Estela Doiro-Silvia Arderíus) e intenta aprender de ellas.

El Rincón Fertilidad ha vivido una resaca intensa del título continental. Dos derrotas (Granollers y Liberbank) en los dos partidos posteriores al título en la EHF Cup, algo lógico después de una vivencia extrema como la final ante el Lokomotiv Zagreb. Pero los sentidos están puestos ya en esta Copa de la Reina, último título que se reparte esta temporada. "Estamos a partir de este lunes mentalizadas, con los cinco sentidos. Fuimos a Sevilla a la recepción en la Junta, pero ya estábamos pensando. Tenemos el objetivo de pelear por el último título en juego de esta temporada, es de mucha importancia. La repercusión de la EHF Cup ha sido importante. Al final, un título continental llama más. Los tres han costado mucho conseguirlos, pero este tuvo un sabor especial. Y ha tenido más boom", dice la central malagueña, que sabe que el partido ante el Bera Bera, el mejor equipo de España y ante el que se consiguió en noviembre el título de la Supercopa, es de máxima dificultad: "Está claro que va a ser el partido clave de esta Copa. Nos van a poner las cosas muy difíciles. Será un partido de tú a tú, de los que gustan jugar. Y tenemos que dar una gran versión".

María Pérez se siente cómoda en esta plantilla del Rincón, en la que cree que hay un equilibrio entre jóvenes y veteranas que da equilibrio al equipo. "Siempre lo hemos dicho, es una plantilla bastante compensada. En la parte de madurez en temas de juego y situaciones complicadas, se hacen notar las jugadoras más veteranas. Nos complementamos, tenemos un equipo bueno en ese aspecto. Aprendemos un montón de de las veteranas. Aportamos nuestras ilusión, la energía y las ganas de seguir aprendiendo", asegura la malagueña, que tiene modelos de los que aprender en ese trío Arderíus-Espe-Doiro en la primera línea: "Forman un grupo increíble, nos ayudan en todo lo que pueden, están ahí. Me fijo en cada entrenamiento en ellas. En la valentía y en la sabiduría que tienen. Nos ayudan mucho, son un referente".

Hay una temporada clave en la carrera de la malagueña, la 2017/18, en la que salió al Vícar Goya Almería y destacó en la División de Honor Plata como una de las jugadoras más resolutivas de la categoría. "Al final, salir de tu zona de confort te abre puertas, te endurece la mentalidad, ves cosas nuevas, es un paso de madurez. Tuve mucha suerte en Almería, con una gente muy especial, en una ciudad muy agradable", explica la jugadora malagueña, que ya recibió la alternativa en la temporada siguiente del recordado Diego Carrasco: "Entrenaba con ellas y con Diego. Es y será una pieza fundamental en el club. Siempre vamos a tenerlo presente. Ahí ya sientes que estás jugando con jugadoras de máxima calidad en España. Con referentes que van a ser la élite de este deporte. Las tienes al lado, ayudan, son un apoyo. Es un sueño y poco a poco vas asimilando. Cada pequeña cosa, cada viaje, era una experiencia".

El balonmano ocupa parte central de la vida de María Pérez, pero no ha descuidado los estudios. "Estoy en el último año de Magisterio en Educación Primaria, ya sólo las prácticas. Depende de tus prioridades, hay tiempo para todo, pero tienes que priorizar. El balonmano ocupa la mayor parte del tiempo, pero el estudio es importante y tienes que focalizar", señala la jugadora del Rincón, que rememora sus inicios en este deportes: "Con 10-11 años entré en el Málaga Norte y ahí estuve hasta el final de la etapa base, cuando salí a Almería y volví. Vivo al lado de Ciudad Jardín, siempre he visto practicar deportes. Una compañera de clase me dijo que estaba apuntada a balonmano, fui y ya no probé otra cosa. Es un deporte un poco para locas (risas). De corazón, sacrificado. Conecté muy rápido y disfrutaba mucho con las compañeras. Al final es muy importante la identificación, que haya malagueñas en el primer equipo. Llevo un equipo de alevines en el Málaga Norte y eso hace que se identifiquen más aún, que piensen 'mi entrenadora está en el Rincón'. Que se identifiquen con nosotras es importante".