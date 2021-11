María Torres se clasifica para la final del Mundial en Dubái

Impresionante actuación de la malagueña María Torres en los Mundiales de kárate que comenzaron este martes en Dubai. Torres, participante en la categoría de más de 68 kilos en la modalidad de kumite, ganó sus cinco peleas y se clasificó para la final y pelear por el oro, algo que hará el próximo sábado ante la egipcia Menna Shaaban Okila.

En su camino a la final, Torres venció a la uzbeka Mokhlaroyim Khakimjonova por 9-3. Después hizo frente a la húngara Dorottya Pap, a la que derrotó por 3-0. Siguió la kosovar Fortesa Orana, a la que ganó por 2-0, antes de tumbar a la serbia Ivana Perovic por 1-0 en un combate ajustadísimo. La malagueña no permitió que las rivales puntuaran, con una gran defensa y aprovechó para oportunidades para hacer daño conforme pasaban las rondas. En la cita definitiva para acceder a la final, Torres derrotó por 7-5 a la kazaja Sofya Berultseva, con lo que se ganaba el derecho de estar este sábado en la batalla final ante la egipcia Menna Shaaban Okila, que derrotó por 2-1 a la croata Lucija Lesjak en la final.

Torres, de 24 años, es la sexta en el ranking mundial de su peso, ha subido varias veces al podio en la Premier League (una plata y tres bronces) y conquistó numerosas medallas en categorías inferiores, con un campeonato de Europa sub 21 y bronces mundiales en categoría junior y sub 21. En España es la dominadora en su categoría. Estuvo en la pelea por ir a los Juegos Olímpicos, pero no pudo conseguir la plaza en el Preolímpico de París. Perdió la oportunidad histórica de acudir a Tokio, una vez el kárate salió del programa para París'24, pero ha seguido trabajando duro a las órdenes de su padre, Eugenio, un malagueño cinturón nego 8º DAN con más de tres décadas de experiencia en el kárate que ha moldeado la carrera de su hija, que ahora encuentra un gran éxito internacional.

La gran baza del kárate malagueño, el subcampeón olímpico Damián Quintero, intervendrá este jueves en las eliminatorias de kata. Quintero, después de todos los festejos y recepciones derivadas de la plata de Tokio, obtuvo un bronce en la Premier League hace unas semanas y se ha centrado para acabar 2021 con un grato sabor de boca. Ha quedado encuadrado en un grupo con el peruano Mariano Wong, el argelino Abdelhakim Haoua, el filipino John Enrico Vaszquez, el pakistaní Naimatullah Naimatullah, el serbio Uros Subota, el mexicano Ahxel Tepal y el escocés Jordan Szafranek.