María de Valdés y Paula Ruiz bordean el Top 10 en la Copa del Mundo de Catar

El duelo fratricida entre María de Valdés y Paula Ruiz, las dos malagueñas y únicas españolas en las Series Mundiales de aguas abiertas, cuya primera pruebas se celebró en Doha (Catar), cayó del lado de De Valdés, que acabó en un meritorio puesto 11º, aventajando en poco más de un segundo a Ruiz, que acabó 13º. Ambas acabaron cerca de la cabeza, bordeando el Top 10, en los 10 kilómetros disputados en aguas cataríes, que tenían un buen premio aparejado.

De Valdés y Ruiz se jugaban una plaza en el Europeo (Budapest, 12 al 16 de mayo), que ganaba la nadadora que ocupara una mejor plaza. Botín para De Valdés, si bien ello no descarta a Ruiz. En la decisión que tome la Dirección Técnica de la Real Federación Española se valora el nivel mostrado. No ha habido mucha diferencia entre las dos en cuanto a tiempos, aunque De Valdés se impuso, así que no sería extraño ver también a Ruiz en la cita húngara.

Sobre todo, porque ambas preparan su participación en el Preolímpico (Fukuoka, 29 y 30 de mayo), la cita en la que una de las dos sellará, con alta probabilidad, su participación en los Juegos de Tokio. Sólo hay un hueco para España y son ellas quienes competirán en aguas japonesas con el reto para sacarse el billete para dos meses después. Tendrían que igualarse muy por lo bajo para que la mejor de las dos en Fukuoka no consiguera el pase a los Juegos, con lo que seguiría la tradición de que una malagueña estuviera en los Juegos Olímpicos en natación desde que en 1992 iniciara la secuencia María Peláez.

Ana Marcela Cunha (Brasil), Oceane Cassignol (Francia) y Lea Boy (Alemania) coparon las tres primeras posiciones en una prueba de más de dos horas de duración en la que apenas hubo 10 segundos entre el puesto 1 y el 15, síntoma de la igualdad reinante.