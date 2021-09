Marta López se rompe el cruzado de su rodilla izquierda

Poco después de participar en sus terceros Juegos Olímpicos, una noticia malísima para la malagueña Marta López, que jugaba sus primeros partidos con el Dinamo Bucarest rumano, al que había llegado desde el Ramnicu Valcea del mismo país. Una lesión grave que le hará perderse casi con total seguridad toda la temporada, incluido el Mundial de España, que se celebrará en diciembre.

"El pasado domingo jugando por el bronce de la Copa de Rumanía desafortunadamente sufrí una lesión en mi rodilla izquierda, las sensaciones no fueron nada buenas y el lunes tras una resonancia se confirmó la rotura de ACL (ligamento cruzado anterior)", explicaba la internacional española, que tras los Juegos había pasado unos días en Málaga, en las redes sociales: "Significa que estaré apartada de las pistas durante un tiempo".

"No voy a mentir, es una putada. Todo se para, los objetivos cambian, las incertidumbres crecen y también el miedo pero esto también es parte del deporte, una parte difícil y creo que también será enriquecedora y me hará más fuerte. Paciencia y trabajo Muchas gracias a todos los que os habéis preocupado por mi estos días", cerraba la extremo zurda malagueña, que, pese a que la selección no pudo conseguir el pase a la segunda fase, completó unos buenos Juegos Olímpicos.

A sus 31 años, la malagueña afronta un momento crítico en su carrera, además en sus primeros compases en su nuevo club, pero como buena luchadora, que también pasó antes lesiones delicadas como una de espalda, seguro que sale a flote.