Marta y Sole López saborean el billete olímpico

La selección española femenina de balonmano no adornó el billete olímpico con un pleno de victorias, tras caer este domingo por un ajustado 26-27 ante los Países Bajos, en un encuentro en el que pese a la derrota las 'Guerreras' firmaron una actuación ilusionante. Con el pasaporte para los Juegos de París ya asegurado, la atención se centraba en saber qué se puede esperar del conjunto español en la cita olímpica y para ello qué mejor rival que el equipo neerlandés, un aspirante a medalla en todos los grandes campeonatos desde hace ya unos años.

Una circunstancia que no pareció impresionar a las de Ambros Martín, como tampoco la clara derrota (29-21) que las españolas encajaron ante los Países Bajos el pasado mes de diciembre en el Mundial. Y eso que el preparador español no dudó en apostar de partido por un novedoso siete en el que destacó la presencia de la joven portera Nicole Wiggins, que llevó al descarte de la ahora mismo titular, la portera del Costa del Sol Merche Castellanos, y la pivote Lysa Tchaptchet, dos de los puntales sobre los que debe cimentarse el futuro de las 'Guerreras'.

Rubricaron su actuación Marta y Sole López. Las dos malagueñas intervinieron en los tres partidos para ayudar a la clasificación de España para los Juegos Olímpicos por cuarta vez consecutiva. Aparte de los Juegos de Barcelona'92, cuando se fue en condición de organizadora, siempre ha habido una malagueña al menos en las otras cuatro participaciones. Noelia Oncina estuvo en Atenas'04. En Londres'12 (medalla de bronce), Río'16 y Tokio'20 estuvo Marta López, la última acompañada de Sole López también. De no haber ningún percance de aquí a julio, ambas deberían estar en la lista de Ambros Martín para París, donde España competirá entre las 12 selecciones que pelearán por las medallas. Francia, Dinamarca, Noruega, Hungría, Suecia, Países Bajos, España, Alemana, Eslovenia, Corea del Sur, Angola y Brasil son los participantes. En breve, el sorteo.