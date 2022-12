"Marvellous era inmensamente grande y muy noble"

El Puerto Malagueño intenta asimilar el shock por el fallecimiento de Marvellous Johnson, el infantil de 13 años que el pasado domingo se desplomó sobre el césped del Julián Torralba y falleció después de que todos los intentos por reanimarle fueron infructuosos. El cuerpo del jugador ya está en Parcemasa tras la autopsia y será enterrado este miércoles a las 14:30 horas, después de la misa. El club está al lado de la familia de Marvellous, que tenía tres hermanos menores, todos ellos miembros también de la histórica entidad malagueña.

"Estamos intentando asimilarlo, es muy complicado. Un chaval de 13 años, jugando al fútbol... Esto no lo hemos vivido nunca y llevamos muchos años en el campo de fútbol", explicaba en Ser Deportivos Tito Liñán, presidente de la entidad capitalina: ""Hablamos con la funeraria y el informe forense tarda una semana, así que no sabemos aún las causas, lo que pudo ocurrir. El Puerto Malagueño está con la familia, que fallezca un futbolista con esta edad es muy fuerte. Hablaba con otros presidentes de clubes de Málaga, que se han volcado para darle apoyo a la entidad y la familia, y no podemos contemplar esto otra vez, en cualquier campo haciendo deporte que un chaval pierda la vida, no puede ser". El club asumió todos los gastos del sepelio e intenta ayudar en todo lo posible a la familia, que llegó a España hace años para ganarse la vida.

"Todos sus hermanos eran jugadores nuestros, Nobel, un año menor, era compañero de equipo de Marvellous. Eso no se le puede desear a nadie, cómo tu hermano se desploma, toda la gente allí luchando para que reaccionara...", rememora emocionado Liñán, que describe los momentos de tensión que se vivieron: "Se intentó todo, dos madres enfermeras que había en la instalación, el propio entrenador, Sergio, que estuvo ayudando a hacer el masaje cardíaco, la policía y el 061 que llegaron rápido y traían más desfibriladores... Estuvieron luchando, turnándose durante una hora para intentar reanimarlo, fue una desesperación y viendo que no terminaban de montar la camilla para llevarlo al hospital. Cuando vimos que se levantaban se nos cayó el mundo al suelo. Intentábamos pensar que el chaval iba a salir, trasladarlo al hospital y con más recursos sacarlo adelante, pero no pudo ser. Es una pena muy grande, vamos asimilándolo pero no podemos olvidarlo".

"Marvellous era un chaval inmensamente grande para su edad, era un fortachón muy noble. Con la edad que tenía, siendo infantil, no abusaba de su físico. Era muy noble jugando. Muy querido por todos los compañeros y del club. Era un tío simpático, siempre con una sonrisa. Es muy complicado asimilarlo que ya no está entre nosotros", describía el presidente del club al joven fallecido, al tiempo que destacaba la solidaridad desatada tras la impactante noticia: "Se ha parado toda la actividad del club, hemos tenido el apoyo de todas las instituciones, empezando por la Federación Malagueña, por su presidente, que se personó allí nada más conocer la noticia, instituciones, servicios sociales, federaciones... Y todos los clubes, me han llamado de muchísimas entidades deportivas. Es una cosa muy fuerte, todo el mundo se solidariza con esta situación, pero es muy duro de asimilar".