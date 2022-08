Maté: "La Vuelta es la oportunidad de los españoles para enseñar nuestra casa a todo el mundo"

La Vuelta Ciclista España 2022 arranca este viernes 19 de Agosto y Luis Ángel Maté estará presente en la convocatoria de ocho ciclistas del equipo vasco Euskaltel-Euskadi. El ciclista marbellí ya se encuentra concentrado en Holanda, donde están puliendo los últimos detalles de la preparación antes de afrontar el evento más esperado para cualquier ciclista. Desde la concentración Maté repasa como afronta esta vuelta: "No fue un año fácil y a nivel físico no me podido encontrar durante mucho tiempo como quería. Al final de todo llego bien, físicamente bien, con ganas y deseando poner en carrera todo lo bien que fueron los entrenamientos"

Ya es oficial que estará presente en su undécima Vuelta ciclista, pero admite que hubo nervios porque no estuviera su nombre entre los ocho seleccionados: "Al final somos un equipo de 22 corredores, solo corremos ocho y hay una dirección técnica que es la que decide. Siempre tienes que contemplar esa posibilidad". El marbellí hace memoria y echa la vista atrás para recordar cuál fue la mejor de las diez ediciones anteriores: "No sé es difícil, todas tuvieron algo especial. La primera por ser la primera y el resto cada una tuvo algo especial. De hecho, esta también lo tiene. No sé decirte".

Eso sí, hay una edición que nunca olvidará, porque le sirvió para aprender y, además, porque salió de su ciudad natal: "Me perdí una que salió de Marbella en el 2015. Fue una decisión técnica, yo venía del Tour y no tuve hueco en el ocho de aquel año". Maté aprovecha para recalcar lo complicado que es estar entre los ocho elegidos del equipo: "Como te dicho no es fácil, la competencia es grande. Todo el mundo quiere correr dentro del equipo y quiere ser titular, aunque a veces no se consigue".

El ciclista es crítico consigo mismo: "Fue duro, pero al final son decisiones que uno debe aceptar como profesional y te hacen madurar. En mi caso hice autocrítica y si no estuve ahí es porque yo probablemente no lo hice lo mejor que pude. Son decisiones que tampoco están en tu mano, en tu mano está el hacerlo lo mejor posible, el no desistir. Son momentos donde uno madura, aprende y si lo superas positivamente te hace mejor persona y deportista".

Maté explica que el propósito de su equipo es claro: "Ser combativos, ese es el espíritu de nuestro equipo. Correr al ataque e intentar estar en las escapadas, esa es nuestra vuelta y una vez ahí pelear por una victoria de etapa. Ese es el objetivo principal de todo el equipo". Una Vuelta que será especial, porque como ya se sabe tendrá un reto benéfico, el marbellí se emociona al expresar todo el apoyo recibido: "Fue todo muy rápido, se me ocurrió entrenando el mismo día que se anunció. Llamé al director general de La Vuelta, a quien le pareció una idea extraordinaria y puso toda su maquinaria y apoyo para ayudarme. Lo mismo pasó con el Ayuntamiento de Estepona, quien cede los terrenos para las actuaciones y lo mismo con mi equipo".

Reto Benéfico

El malagueño explica que además "se unieron cientos, cientos y cientos de personas a título individual y asociaciones, recibí una avalancha de mensajes de apoyo para colaborar de alguna u otra manera: venir a plantar o donar" y admite que está teniendo "una repercusión inmensa, no me lo esperaba". De hecho, reconoce que está "un poco abrumado con esta ola de solidaridad que se está mostrando y viendo como canalizar tantas muestras de apoyo u solidaridad para hacerlo lo mejor posible, como indiquen los técnicos".

Aunque eso sí, asegura con tono triste: "Ojalá nunca hubiera tenido que llevarla acabo, pero el incendio llegó y arrasó". El ciclista marbellí explica por qué presentó la propuesta para este acontecimiento y no otro: "Luego también en el contexto actual que estamos, donde cada vez son más frecuentes este tipo de incendios por toda nuestra geografía. Nos enfrentamos a un reto vital, como el calentamiento global y el cambio climático. Aprovecho el marco de La Vuelta, que es un escaparate internacional extraordinario, para intentar hacer llegar ese mensaje a la gente".

Además añade que es "responsabilidad nuestra cuidar nuestro planeta, nuestra casa. Somos nosotros los que tenemos que cuidarlo, nadie de fuera lo va a hacer. Es responsabilidad nuestra dejarle a las generaciones que vienen un legado natural justo, al menos igual que el que nosotros adquirimos. Es momento de actuar, de concienciarnos que es la verdadera crisis a la que nos enfrentamos. Es mi forma de poner mi grano de arena en un acontecimiento que tiene repercusión, que llega a mucha gente y arrimar el hombro".

El integrante del equipo Euskaltel-Euskadi recuerda con nostalgia que tiene muchos recuerdos de Sierra Bermeja: "Están muy presente, porque es mi casa. Soy de las personas probablemente que más veces subió a Los Reales. Fue una de las mayores catástrofes naturales que vivimos los malagueños, el fuego devastó un paraje de una riqueza natural extraordinaria". El mensaje es claro: "Ahora nada, a mirar adelante e intentar recuperarlo de la mejor manera e intentar dejarlo lo antes posible lo más parecido a como estaba antes de esa desgracia".

Maté reconoce que no piensa por las noches que cantidad de árboles donará finalmente, de momento, no le quita el sueño. "Tampoco me lo planteé. Puse 100 del principio, por si acaso no me puedo escapar ningún kilómetro, que también es una posibilidad", admite entre risas antes de dejar claro que luego "todos los kilómetros que pueda hacer bienvenidos sean. Ojalá sean muchos, cuantos mas sean mejor" De hecho, admite que esta va a "ser una de las motivaciones mas grandes para intentar hacer escapadas y una buena carrera".

De hecho, tiene claro cuál es su etapa señalada en rojo en el calendario: "Este año para mi la más especial es la que llegamos a Los Reales, Sierra Bermeja, Peña Blanca, porque al final es mi oficina, es mi casa. Pasé millones de horas y poder llegar con la Vuelta no tiene palabras. Sobre todo, por desgracia después del incendio del año pasado, creo que será un día muy especial". Maté está ilusionado por dejar un buen papel y, en concreto, muchos árboles en el lugar donde se crio y formó.

Comparación con el Tour

A punto de comenzar su undécima participación en La Vuelta, el ciclista marbellí realiza una comparación con el Tour de France: "¿El Tour mejor? Eso es responsabilidad nuestra, el hacer mejor nuestra Vuelta que el Tour". Y manda un mensaje a todos: "Se que es difícil, pero por ejemplo en Italia con el Giro lo hacen muy bien, valoran y quieren su carrera. La Vuelta España los últimos años mejoró mucho, creció mucho a nivel organizativo, además de en participación y publico". El malagueño tiene claro que es uno de los eventos deportivos "más importante del país. Un evento que traspasa lo meramente deportivo para llegar a todo el mundo. Una oportunidad de los españoles para enseñar nuestra casa a todo el mundo".

También aprovecha para recordar a sus compañeros de profesión que son unos privilegiados: "Siempre digo que nosotros los ciclistas tenemos el mejor estadio posible. Hoy es Peña Blanca, mañana la Catedral de Burgos y pasado París. Tener la oportunidad de disfrutar de los mejores ciclistas del mundo corriendo delante de la puerta de tu casa... eso sólo lo puede dar el ciclismo. Tenemos un arma muy potente, para mí La Vuelta es especial, porque es la carrera de casa, delante de mi afición y no solo como ciclista, sino como deportista poder enseñar nuestro país a todo el mundo es algo precioso".

Entrenamiento actual

Respecto a su actual preparación física con 38 años recién cumplidos, admite que se encuentra donde quería estar cuando comenzó: "Siempre gestioné mi carrera para que fuera longeva y evidentemente no entrenaba igual cuando tenía 20 años que ahora. Cambió todo: los métodos de entrenamiento, las herramientas, la forma de correr y el material. Todo cambia y uno se intenta adaptar a esos cambios para mantenerse en el deporte de elite, una actividad que requiere mucha exigencia tanto física como mental. Se requiere mucho sacrificio y uno intenta adaptarse a todos esos cambios que van tan rápido para estar preparado de la mejor manera posible"

El futuro

Maté no esconde que el final está cerca y entiende que algún día deberá bajarse de la bicicleta de forma oficial, por eso ya se está formando para el siguiente paso: "Al final tengo ya una edad y el fin está cada vez más cerca. Tengo muchos proyectos e ideas, estoy formándome en la UCAM Murcia a nivel académico. Soy una persona inquieta, siempre quiero aprender y formarme. Tengo muchos proyectos, aunque no sé por donde tiraré. Eso sí, quiero prepararme de la mejor manera posible para enfrentarme a la vida real cuando termine el ciclismo profesional". Incluso se aventura a dar alguna pista: "Cerca del deporte seguro y del ciclismo muy probablemente también, aunque no descarto otra cosa. Tengo muchas ideas y solo debería elegir una, todavía no sé". El marbellí bromea con su futuro incluso: "Igual es plantando árboles en algunos sitios, tampoco estaría nada mal"

Crítica social

Maté aprovecha también para lanzar dos dardos a la sociedad. El primero está relacionado con el deporte y deja claro que él no lo comparte: "Ahora hay una corriente muy extendida dentro del deporte, que no deja de ser un espejo de la sociedad, de ir a buscar el éxito inmediato. Consiste en hacer grandísimos entrenamientos y cargas de trabajo a edades muy tempranas y yo en ese sentido si tuve claro que mi carrera la quería gestionar a largo plazo para durar muchos años. Lo he conseguido, en ese sentido estoy satisfecho. Ahora toca apurar los últimos coletazos de mi carrera".

La otra llega cuando recuerda su mejor y peor experiencia sobre la bicicleta. La mejor experiencia es clara: "Vivir de mi pasión, haberla hecho mi forma de vida, teniendo en cuenta los valores que me ha enseñado, los sitios tan bonito que he conocido. Todo eso me ha ayudado a ser mejor persona". Por otro lado, "la peor experiencia son los accidentes y la perdida de algún ser querido. Fue el caso de Michele Scarponi, quien se lo llevó muy pronto un coche por delante".

El ciclista carga contra la indefensa de los ciclistas en las carreteras y deja claro que queda "muchísimo" para ganar o al menos controlar esa batalla: "Nuestra sociedad tiene un gravísimo problema con los accidentes de tráfico y con la seguridad vial, eso es así. Es uno de los mayores canceres de nuestra sociedad. Ninguna sociedad en su sano juicio se puede permitir el número de víctima que tenemos en las carreteras cada año". De hecho, el marbellí profundiza: "El número de víctimas que tiene nombre y apellido, que dejan familia, dejan hijos. Muchos accidentes de tráficos, muchísimas muertes en las carreteras... es un drama que se tendrá que abordar más pronto que tarde, porque no se puede permitir goteo constate en la carretera".

En pocas horas, desde Holanda, Luis Ángel Maté se pondrá de forma oficial el maillot naranja de Euskaltel-Euskadi para luchar por quedar lo mejor posible en su undécima participación de La Vuelta. Eso sí, pensando en que llegue pronto la etapa de Los Reales, donde deberá estar especialmente bien si quiere obtener una buena cifra de árboles, que mejor regalo para Sierra Bermeja, es decir, su casa, su oficina.