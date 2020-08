Maté crece en la tercera etapa de la Dauphiné

El ciclista malagueño Luis Ángel Maté completó la tercera etapa de la dura Dauphiné-Liberé acabando en el puesto número 45, su mejor actuación hasta ahora. El marbellí de Cofidis entró en el primer tercio del pelotón en una etapa exigente con subida al Col de la Madeleine y final en alto en el puerto de primera categoría llamado Saint Martin de Belleville. La etapa fue a parar a manos del italiano Davide Formolo que culminó por poco su larga escapada. A 33 segundos del vencedor entró en la meta el grupo de los principales favoritos comandados como Roglic, Landa, Pinot o Guillaume Martin, líder de equipo del Cofidis para el que trabaja Maté.

"Hoy estoy muy contento. El primer día no me sentí muy bien por la falta de competición pero poco a poco voy encontrando mejores sensaciones. He entrenado bien durante todos estos meses para estar en un buen nivel y sé que tarde o temprano llegará la forma. A nivel colectivo también ha sido un buen día para nosotros. Estamos aquí para pelear la general con Martin y está demostrando ser un corredor muy sólido. Así que estamos orgullosos de arroparle lo mejor que podamos para que pueda estar lo más arriba posible", explicó a la conclusión de la tercera etapa Luis Ángel Maté quien entró a 12 minutos y 46 segundos del ganador.

La cuarta etapa preparada para el sábado volverá a estar marcada por la montaña: dos puertos de Primera categoría de manera consecutiva, seguidos de uno de otro de tercera, uno de segunda, y otro más de categoría especial para concluir en alto en una subida más, esta catalogada de segunda categoría. Todo un rompepiernas antes de la etapa final.