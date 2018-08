Maté se estrena en Polonia

El ciclista Luis Ángel Maté, que milita en el equipo francés Cofidis, está listo para empezar el segundo bloque de la temporada. El marbellí reanudará su actividad en el Tour de Polonia, una prueba que servirá al malagueño de preparación para rodar a finales de este mes en la Vuelta a España.

Maté manifiesta sus ganas de volver a correr después del parón que hubo tras finalizar el primer bloque de la temporada: "Tengo muchas ganas de volver a la competición. Los entrenamientos en el CAR de Sierra Nevada han ido muy bien y creo que estoy en condiciones para afrontar esta ilusionante segunda parte de la temporada". El malagueño valora positivamente el trabajo realizado hasta ahora y también su capacidad física para la competición: "He trabajado muy bien estas semanas y creo que me encuentro muy bien físicamente".

El propósito real en el Tour de Polonia es el de coger ritmo para la Vuelta a España

El marbellí explica que ha estado realizando un trabajo de base. En Polonia, en cambio, llevará a cabo uno más específico para coger ritmo para la Vuelta a España. Porque este es el propósito principal del marbellí en esta prueba, en la que, por cierto, nunca ha competido en sus 11 temporadas como profesional: "Mi intención no es estar bien en Polonia, sino en la Vuelta, que es el principal objetivo de esta temporada".

El Tour de Polonia comienza el próximo sábado 4 y finaliza el viernes 10. El marbellí valora muy bien esta prueba para prepararse para a la competición española: "Creo que el Tour de Polonia es la mejor preparación posible para afrontar la Vuelta de la mejor manera. Es una prueba de siete días, con etapas duras y cortitas". Y, además, deja clara su ilusión por debutar en estas tierras: "Tengo muchas ganas de conocer el Tour de Polonia además, porque es de aquellas pocas que todavía no he hecho y que siempre he visto por la tele".

La escuadra en la que Maté milita resulta ser competitiva y, además, en todos los terrenos busca siempre llevarse la victoria. El ciclista explica los propósitos del Cofidis para la ronda polaca: "El objetivo en Polonia es conseguir alguna victoria de etapa, ya sea en el sprint con Nacer Bouhanni, o en la montaña con el resto. Pero lo que especialmente se pretende escoger ritmo para la ronda española".

El inicio de la Vuelta a España tendrá lugar el domingo 25 de agosto -16 días después de que finalice la prueba polaca-. Los ciclistas partirán en la primera etapa desde Málaga. Luego seguirán por Granada, atravesarán la Península hasta Galicia y pasarán por varias ciudades del norte hasta terminar en Alcorcón.