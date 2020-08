Maté, tras la primera etapa de la Dauphiné: "Es evidente que me falta ritmo"

Exigente y con un final de infarto en el que parte de los favoritos para llevarse la carrera se disputaron un sprint que acabó llevándose Van Aert (Jumbo) por delante del sudafricano Impey (Mitchelton - Scott), Egan Bernal (Ineos) y Alejandro Valverde (Movistar). Así ha sido el estreno de la Dauphiné- Liberé en la que participa el ciclista malagueño Luis Ángel Maté. El primer grupo de ciclistas que llegó a la meta contó con 56 de los 157 que terminaron la prueba y Maté, que vuelve a competir desde que lo hiciese en febrero por última vez, acabó en la posición 145 a 17 minutos y 22 segundos de Van Aert.

"Hoy ha sido un día muy duro. Muchos kilómetros y un terreno complicado. Sinceramente, me ha costado mucho, es evidente que me falta ritmo pero espero ir cada día a mejor. A estas alturas soy de los pocos corredores que todavía no había vuelto a competir y creo que es normal que me cueste arrancar. Pero he entrenado bien y espero que las buenas sensaciones lleguen", explicó a sus medios oficiales el corredor andaluz.

Maté tiene por objetivo ir cogiendo ritmo de competición y ayudar al líder del Cofidis en el que milita, Guillaume Martin. El francés entró en el grupo de cabeza y fue el primer clasificado de su escuadra, por lo que mantiene todas sus opciones intactas. La segunda etapa también se prevé dura y terminará en alto: en el Col de Porte, de categoría especial. Antes se habrán subido un puerto de tercera, uno de cuarta y otro de primera categoría para un recorrido total de 157 kilómetros.