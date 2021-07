Medallas malagueñas en el Campeonato de España sub 20

Más medallas para el atletismo malagueño en el Campeonato de España sub 20 después de las conseguidos en el primer día por Juan Jiménez e Ismael Torrecilla, doblete en lanzamiento de martillo. Un oro llegó de Almuñécar, pero formado en el Trops Cueva de Nerja desde niña. La saltadora de altura Una Stancev consiguió el título en el evento que se celebra en Monzón (Huesca). Stancev, de padres serbios pero afincada en Almuñécar desde que tenía un año y reclutada desde niña por el club malagueño, ha sido campeona de España desde edad cadete y ahora ha hecho doblete, en pista cubierta y al aire libre, en este 2021. Su mejor salto fue de 1.76 metros, que saltó a la primera. Pero falló los tres intentos sobre 1.78. Stancev tiene aún 18 años.

También fue plata otro atleta sexitano, Darío Bruzón, en salto de longitud. Enganchó un gran brinco de 7.41 metros en el primer intento que le permitió liderar hasta la última ronda, pero ahí Fabián Mesa le superó. Ya no realizó más saltos válidos hasta el último (7.32), pero no le valió para conseguir una medalla de oro. En cualquier caso importante plata que ratifica que está de vuelta tras un periodo de lesiones que le tuvo un tiempo fuera. Se quedó a cuatro centímetros de la marca mínima para el Europeo sub 20 de Tallinn. Plata también en los 3.000 metros obstáculos fue el sevillano del Nerja Carlos Ángel Gómez.

Otra buena noticia para el atletismo malagueño fue Manuel Campaña, lanzador de jabalina mijeño del Atletismo Mijas, que consiguió la medalla de bronce en el concurso. Después de ser campeón invernal, esta vez quedó en el tercer lugar del podio, con una marca de 59.27. Bronce para Campaña, aún con un año más en la categoría pues es nacido en 2003, que pretende ir a estudiar a Estados Unidos para compatibilizarlo con el atletismo en la NCAA. Otra medalla de bronce en lanzamientos cayó de la mano de Nneka Naomey Ezenwa. Esta vez, en disco, con un tiro de 43.60. La lanzadora del Nerja, también de primer año, fue cuarta en lanzamiento de peso (10.87 metros). Otra medalla de bronce llegó en los 4x100 femeninos (Marta Moreno, Marta Vargas, Claudia Rodríguez y María Hernández). La última presea fue otro bronce para la gaditana Fátima Ramírez en los 1.500 metros, también del Nerja.

Otros puestos de honor para el Cueva de Nerja fueron el cuarto lugar en el 4x100 masculino y los de María Hernández (12.25) y Marta Moreno (12.27), quinta y sexta en los 100 metros, y Marta Vargas, séptima en los 200 metros.