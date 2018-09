Menéndez cae en semis y Davidovich gana en Polonia

Se quedó a las puertas de la final. El tenista malagueño Adrián Menéndez se esforzó, sudó, pero no logró superar al francés Enzo Couacaud y cayó eliminado en las semifinales del Challenger Cassis (Francia). Un partido digno de unas semifinales. Muy ajustado. El resultado 6-4 y 6-4. Un partido que estuvo cuesta arriba en todo momento para el malagueño. Aun así, no fue sencillo para el francés. Lo puso difícil Menéndez. El recorrido que trazó el malagueño hasta llegar a las semifinales fue duro. Fueron partidos muy ajustados en los que el tenista de 32 años tuvo que dar lo mejor de sí. Y así lo hizo también en el encuentro de ayer, pero no siempre se gana.

El otro partido del día de ayer fue el que disputó el malagueño Alejandro Davidovich. Dos días después de caer en los octavos del Challenger Sevilla ante el lituano Laurynas Grigelis, Davidovich vuelve a la pista. Lo hace esta vez en el Challenger Szczecin (Polonia). Ayer jugó el partido correspondiente a las rondas clasificatorias del torneo en la que vio victoria ante el polaco Michal Dembek, en un partido que el malagueño resolvió en dos sets muy ajustados (5-7 y 6-7). Hoy Davidovich jugará contra Yann Wojcik, también polaco, a las 13:40 en un partido que también será clasificatorio.