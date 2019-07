Miguel Ángel Jiménez arranca el que es su 25º Open Británico

Miguel Ángel Jiménez arranca el que será su 25º Open Británico no con muy buenas sensaciones. El golfista de Churriana finalizó la primera jornada del British Open con un total de 71 golpes (+10), resultado que lo colocó en la parte baja de la tabla.

El golfista castellonense Sergio García, con una tarjeta con 68 golpes (-3), fue el español con mejor comienzo en la 148ª edición del Open Británico, que se disputa esta semana en el recorrido de Royal Portrush, en la costa de Irlanda del Norte.

La jornada estuvo marcada por el viento y los chubascos por momentos. "Estoy contento porque no era fácil. Hacía viento y hay que pegarle muy bien a la bola. Afortunadamente he cogido muchísimas calles y he pegado los hierros bastante bien", dijo satisfecho García, que arranca entre los primeros del torneo. Con un resultado final de tres bajo el par está a un solo golpe del líder provisional, el irlandés Shane Lowry, a falta de que salga al campo los grupos de la tarde.

"Nos ha llovido un par de veces, no es que hayamos jugado en bermudas y sin viento. Nos ha caído algún chubasco, pero no me quejo en absoluto", comentó el castellonense sobre las condiciones climáticas relativamente benignas durante la mañana.

El grancanario Rafa Cabrera Bello no ha logrado beneficiarse del cielo despejado como García y ha terminado su vuelta escarpada con +2, después de cosechar seis bogeys, un doble bogey y seis birdies.