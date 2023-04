Miguel Ángel Jiménez ya tiene su glorieta junto al Parador de Golf

Una glorieta de la ciudad ya lleva el nombre de ‘Golfista Miguel Ángel Jiménez’, como reconocimiento del Ayuntamiento a este deportista malagueño de renombre internacional. La glorieta está situada en el Distrito de Churriana, donde nació. Concretamente se encuentra en la entrada al Parador de Golf. Al acto de inauguración de esta nueva denominación y al descubrimiento de la placa con la rotulación ha asistido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado por la concejala de Deporte y Cultura, Noelia Losada; el concejal del Distrito de Churriana, José del Río; el propio Miguel Ángel Jiménez; el presidente de la Federación Andaluza de Golf, Pablo Mansillla; y familiares y amigos del deportista.

Migue lÁngel llegó a este mundo el 5 de enero de 1964, sería el quinto de lo que llegarían a ser siete hermanos. A los 15 años, Miguel Ángel ya había dejado la escuela y se ganaba la vida trabajando en un garaje, además de recoger pelotas de golf y hacer de caddie en un campo de golf local, Torrequebrada.

Cada vez que tenía la oportunidad, Miguel aprovechaba la oportunidad de golpear bolas en el campo de prácticas y rápidamente desarrolló su amor por el juego. Esto mejoró aún más cuando el Open de España llegó al Club de Golf donde trabajaba en 1979 y pudo ver competir a sus ídolos, incluido Seve Ballesteros. Inspirado al ver jugar a Seve y a sus compañeros profesionales españoles y, tras un período en el ejército cumpliendo con su servicio militar obligatorio, Miguel se convirtió en golfista profesional en 1982, a la edad de dieciocho años.

Después de algunos años viajando por España compitiendo en competiciones nacionales, Miguel puso su punto de mira en el Circuito Europeo y aseguró sus derechos de juego en 1988 tras pasar la Escuela de Clasificación. Mientras se establece en 2020 en otra temporada y en una nueva década como profesional del tour, Miguel se siente increíblemente orgulloso de lo que ha logrado hasta la fecha en el mundo del golf.

Actualmente tiene 29 victorias en su haber como profesional en diferentes Tours, veintiuna de ellas en el Tour Europeo y otras ocho victorias en torneos en el PGA TOUR Champions, desde que cumplió cincuenta años. Ostenta también el récord como el ganador más antiguo en el Circuito Europeo cuando ganó el Open Nacional de España, con cincuenta años y ciento treinta y tres días. Miguel también está cerca de lograr el mayor número de torneos jugados en el Circuito Europeo por un jugador profesional.

Considera que todas sus victorias en torneos son memorables, y especialmente haber ganado en tantos países diferentes de todo el mundo, sin embargo, ganar The Senior Open en 2018 en el Old Course en St Andrews, el hogar del golf, fue un sueño hecho realidad para Miguel. Eso, junto con haber competido en cuatro equipos europeos de la Ryder Cup, sin duda son de los mejores momentos de su carrera.