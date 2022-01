"Miguel Ángel vivió más gracias al fútbol"

La muerte del niño alhaurino Miguel Ángel conmocionó el pasado fin de semana al mundo del fútbol. Su padre, Miguel Ángel Pérez, repartidor de butano en Alhaurín El Grande, habló en el programa El Mirador de Andalucía de Canal Sur Radio. Quiso expresar su agradecimiento al mundo del fútbol y a la sociedad en general por hacer más llevadores los últimos meses de vida de Miguel Ángel, que padecía un tumor cerebral que no se podía operar por su localización.

"Ha habido distintos momentos, cuando se puso malo Miguel Ángel, a los dos días recibió la primera camiseta de Dani Pacheco, del Málaga. A raíz de ahí, cantidad de vídeos dándonos ánimos, muchos jugadores españoles, de aquí y algunos que juegan fuera, desde Manchester. Además, que le cantara a mi niño por teléfono en videollamada Pablo Alborán... Fue increíble. Bertin Osborne, Antonio Banderas también hablaron con él. Sergio Ramos ha tenido muchas videollamadas con él...", relataba emocionado el padre de Miguel Ángel: "Estamos eternamente agradecidos al mundo del deporte. Sus entrenadores desde el primer momento es digno de admirar cómo se han portado. Andrés, el primero, le tendría que poner un monumento".

El caso de Miguel Ángel se conoció cuando Morata le dedicó el gol que sellaba el pase al Mundial de Catar a España. El día previo había visitado el hotel de la selección en Sevilla y había visto al delantero de la Juventus y Unai Simón. "Morata está muy vinculado con Miguel Ángel, no para de agradecer, dice que gracias a él sigue triunfando. Con mi mujer habla y le dice que no le dé ella las gracias, que las gracias se las tiene que dar él. Que mira la estrella y siempre la lleva en la mochila. En una videollamada nos dijo 'espera, espera', cogió su mochila y sacó la estrella. Y le dijo a Miguel Ángel 'siempre irá conmigo allá donde vaya'. Nos lo dijo mucho antes de que pasara lo que pasó", contaba Miguel Ángel sobre el trato humano que tuvo del ariete de la selección con su hijo: "Rubiales nos decía que estaba pidiendo mucho, que decía que marcara Morata y que a Unai Simón no le marcaran. Y se cumplió. La estrella se la sacó Álvaro de su bolsillo. Habíamos quedado con Rubiales en otra cosa. Miguel Ángel le dio la estrella y le dijo que se la llevara. No dijo nada que iba a sacarla. Y le dio una gran alegría".

"No tenemos palabras para agradecer lo que han hecho por él. Un minuto que estaba jugando le daban días de vida. Ni las mismas médicas pensaban que iba a durar tan largo. Pero lo poco que podía jugar al fútbol, los cinco minutos que podía salir al final de la primera parte que salía a jugar, le ha dado la vida para unos pocos de meses más. Gracias a todos los que se interesaron por que Miguel Ángel estuviera lo mejor posible", cerraba el padre de Miguel Ángel, muy afectado, lógicamente, por la muerte de su hijo pero también muy agradecido por el cariño que recibió hasta su marcha.