El capitán Miguel Conde, primera piedra del BeSoccer UMA Antequera.

El BeSoccer CD UMA Antequera ya da forma al proyecto deportivo que va a presentar en su regreso a la máxima categoría del fútbol sala nacional. En la dirección cuenta con José Antonio Borrego Gutiérrez “Tete” y ahora también se suma el liderazgo de Miguel Conde Toscano. El capitán refuerza su unión con el club de su tierra y se prepara para afrontar su 11ª temporada consecutiva en la que continuará siendo ese ejemplo fuera y dentro de la pista y el encargado de transmitir al resto de compañeros tanto la idiosincrasia como los valores con los que la entidad sale a competir en cada choque. Un elemento imprescindible para el perfecto engranaje de la maquinaria verde.

Miguel Conde, natural de Cuevas del Becerro (Málaga), es un jugador muy completo capaz de desenvolverse en la posición tanto de ala como de cierre, por lo que se puede adaptar a lo que le demande el entrenador dependiendo de cuál sea el rival. En defensa se hace notar por su enorme despliegue físico para tratar de proteger la portería y, a la hora de ir al ataque, luce un cañón en su pierna derecha.

Cada campaña es capaz de firmar goles asombrosos y, en la última, hay que destacar el potentísimo lanzamiento que alojó en la escuadra de la portería de Alzira en la primera ronda del play-off de ascenso. En Liga ha disputado un total de 38 partidos marcando 17 goles y participó en cada uno de los compromisos de una histórica Copa del Rey con un tanto en la final frente a Valdepeñas.

El capitán, el de la sonrisa imborrable, valora su continuidad. “Muy contento de seguir en este equipo defendiendo mis colores, a mi tierra y con la ilusión del primer día que nunca se pierde. Esta va a ser la 11ª temporada, son ya 10 años, llegué en 2012 y este es un proyecto ilusionante”. El guerrero universitario, con el dorsal 5 a su espalda, pone en valor el ascenso y la consecución de un título. “Me siento un privilegiado. Soy el capitán y tuve la suerte de recoger el trofeo de la Copa del Rey. Para mí es algo que jamás me hubiera imaginado y nunca olvidaré. La temporada ha sido impensable para todos nosotros, pero lo hemos conseguido a base de esfuerzo, trabajo, sacrificio, constancia y todo lo que nos define como equipo. Nos hemos vaciado en la pista para conseguir lo que hemos logrado que ha sido histórico y muy merecido”.

La cuarta aventura en Primera División la encara el líder del plantel con optimismo. “Llega el momento de dar ese paso adelante y demostrar que podemos competir de tú a tú contra cualquiera, que nos sobran armas para afrontar todos los retos y, por ahí, es donde nos vamos a mover en la temporada sabiendo que tenemos mucha fuerza, de que somos capaces de hacer cosas muy importantes y sin renunciar a objetivos bonitos”. Por otro lado, Miguel matiza lo que espera aportar en la cancha. “Seguir ayudando al equipo como lo he hecho en esta última campaña. Años atrás he tenido un rendimiento algo irregular, pero en este pasado curso me he mostrado mucho más fiable, sobre todo, de cara a gol y continuaré tirando del carro cuando el momento lo exija y ayudando a mis compañeros en todos los partidos”.