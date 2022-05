Miguel Conde, capitán y MVP.

Miguel Conde, capitán del BeSoccer UMA Antequera, fue elegido MVP de la Copa del Rey. Marcó el gol del empate en la final con un detalle técnico y un amago de alta escuela. Después sufrió un golpe en la cara que le provocó sangre en la nariz. Tuvo que ser retirado en camilla y permanecer varios minutos en el vestuario hasta que se le cerrara la hemorragia. Volvió como el Cid en los últimos minutos para resistir el asedio del Viña Albalí. Y puso su granito de arena para que el título. De 29 años, natural de Cuevas del Becerro y toda la vida en el club, con los tres ascensos a Primera incluidos, este título es tremendo.

“Agradecido por el premio. Cualquier jugador de esta plantilla lo merece. Esto es increíble. Un equipo tan chico, tan modesto, campeón de la Copa del Rey viniendo desde la Segunda División. No se puede creer. Voy a vivirlo a tope, no sé cómo explicarlo. En la previa me preguntaban lo mismo, que cómo estábamos aquí. Cuando no tienes nada que perder, no tienes miedo, no hay nada que defender y nada que agarrarte, no temes y hemos salido a ganar. Y lo hemos conseguido”, decía emocionado el jugador malagueño.