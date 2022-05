El Mijas, campeón de Andalucía cadete y con billete al Campeonato de España.

El C.P. Mijas Vóley remata el fin de semana con el Campeonato de Andalucía cadete femenino. Venció en la final al equipo de casa, el Tomares, por 3 a 1, y solo recibió dos sets en contra en todo el fin de semana. Han sido dos semanas de victorias consecutivas, en la primera fase, el equipo quedó primero de grupo tras ganar por 3 a 1 al Albolote de Granada, 3 a 0 al Almería, y en el cruce se derrotó al OBV de Almería por 3 a 0 lo que certificaba el pase al top 6 andaluz en Tomares, Sevilla, al siguiente fin de semana. En tierras sevillanas se demostró el nivel de este equipo cadete del cada vez más presente Club Polideportivo Mijas. El viernes se le ganó al AVC Córdoba por 3 a 0, el sábado por la mañana se le ganó 3 a 0 al Albolote de Granada. Ya por la tarde, jugaron las semifinales en las que se le ganó al Cártama por 3 a 0.

En la gran final del domingo, ante el Tomares, equipo anfitrión, victoria de las mijeñas por 3 a 1 y alegría doble porque con ese triunfo el equipo se clasifica para el Campeonato de España que se jugará del 8 al 12 de junio en Molina de Segura, Murcia. Y la guinda la protagonizó la jugadora Violeta Sena, elegida como MVP del torneo. Las jugadoras han acabado muy satisfechas del trabajo realizado.

Mar González, la líbero del equipo, nos decía en el primer entrenamiento de la semana tras el campeonato que “quedamos primeras de Málaga y ahora primeras de Andalucía, tras una primera fase dura, la sacamos bien, y tuvimos mentalidad para sacar la segunda fase”.

Violeta Sena fue elegida MVP del torneo, “estoy súper contenta, como en una nube que todavía no me lo creo, pero nada, súper agradecida ya que sin mis compañeras no sería posible porque formamos un equipo”.

El entrenador del grupo, Isoil Pérez, hizo un balance de la temporada “está siendo excelente, hemos sido campeonas de Málaga, y ahora recientemente campeonas de Andalucía, pero más que ganar es la forma en la que lo hemos hecho, con humildad, con trabajo, con sencillez, eso es lo que más me gusta de estos logros”. Y añadió que “este es un grupo muy bueno en el plano deportivo y personal, entonces, es muy fácil llevarlas y trabajar con ellas, es un ejemplo tanto dentro como fuera de la pista”.

Ahora el equipo afronta el reto del Campeonato de España, para el que se están preparando con esa línea de trabajo y humildad que les caracteriza.