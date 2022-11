De Miñaur pasa por encima de Cilic (6-2 y 6-2)

Croacia y Australia se jugarán el pase a la final de la Copa Davis en el partido de dobles, tras ganar cada equipo uno de los partidos individuales en la eliminatoria de semifinales que les enfrenta en Málaga.El croata Borna Coric derrotó a Thanassi Kokkinakis por 6-4 y 6-3 en el primer choque, pero en el segundo se equilibró la balanza con la victoria cómoda del australiano Alex de Miñaur sobre Marin Cilic por 6-2 y 6-2.El dobles enfrentará a los croatas Mate Pavic y Nikola Mektic, subcampeones de las finales ATP el pasado domingo, y a los australianos Jordan Thompson y Max Purcell. El capitán, Lleyton Hewitt, anunció en el último momento la entrada de Thompson por el inicialmente anunciado Matthew Ebden, con el que Purcell ganó este año Wimbledon, precisamente a los croatas, y fue finalista del Abierto de Australia.Alex de Miñaur desdibujó a Cilic en el segundo choque y le impidió sumar el punto que habría colocado ya a Croacia en su segunda final consecutiva.Un rotura de saque en el juego inicial puso el partido de cara al australiano, mucho más convincente que en su debut en Málaga el pasado martes ante Países Bajos.Un quinto juego eterno, en el que el australiano desperdició cuatro bolas de rotura y Cilic cuatro ventajas antes de hacerse con el 3-2, pasó mayor factura al croata, que volvió a entregar su siguiente saque y puso el parcial en bandeja a su oponente. De Miñaur se hizo con bola de set con un revés ganador y Cilic se lo regaló con una pelota a la red.El de Sídney ofreció un repertorio de sus mejores golpes al comenzar el segundo set, con quiebre, juego en blanco y bola de rotura en el siguiente. Cruzó la derecha y el revés a velocidad de vértigo, mientras Cilic ponía todas las fichas en su servicio. No le bastó.El nuevo 'break' para Australia parecía cantado y llegó con el 5-2. Coric no hizo ni un punto más.Previamente Borna Coric había adelantado a Croacia al derrotar a Thanassi Kokkinakis por 6-4 y 6-3 en apenas hora y media.Hewitt, dio entrada a Kokkinakis y dejó en el banco a Jordan Thompson, que jugó y ganó en cuartos frente a Países Bajos. No medió ningún problema físico, como reveló luego Kokkinakis y se comprobó con su inclusión en el dobles.Aunque colocó algunas derechas buenas, Kokkinakis aguantó en el primer set solo gracias a su gran servicio, pues cometió errores no forzados sin parar, 11 en ese parcial. Coric (26) le rompió justo para adjudicarse el 6-4.Otra rotura para 4-2 en el segundo set, que el croata se trabajó en la red, le permitió poner a su equipo con 1-0 sin mayores padecimientos.