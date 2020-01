"Moli" advirtió sobre la dificultad del encuentro, “será un partido de caras conocidas, ellos son un equipo con muchas respuestas, por eso están ahí”, alertó Luiggi Carrasco. Aún así, el entrenador se mostró optimista de cara al encuentro.“Vamos a competirles, ya les conocemos y sabemos como buscarles las contras”, indicó el técnico.

Además, resaltó la importancia de pasar de ronda, ya que podría suponer un cambio de dinámica para el equipo. No obstante, señaló que en caso de caer eliminados no pasa nada. “Si no se gana está dentro de lo normal”, sentenció el entrenador.

En cuanto a la situación deportiva del conjunto antequerano, que no pasa por su mejor momento en la competición doméstica tras tres derrotas consecutivas, el míster lamentó la derrota frente al Talavera. “Uno se lamenta cuando no gana, pero tanto un equipo como otro salen a ganar”, dijo Moli.

Luiggi Carrasco admitió la espesa primera parte del BeSoccer CD UMA Antequera e indicó que el equipo tiene que mejorar en la finalización.“No hemos sido capaces de materializar las oportunidades”, comentó el técnico.

Por otro lado, señaló la importancia de leer los partidos, algo que le está costando los puntos al equipo en este tramo de temporada y que es un aspecto que tendrán que mejorar sobre todo ante defensas cerradas.

Respecto al debut de Raúl contra el Talavera, Moli se mostró satisfecho con la aparición del jugador con el equipo antequerano. “Es lo más favorable que podemos sacar, conoce bien la estrategia del juego y no ha fallado ningún pase”. Además, señaló que será pieza clave para lo que queda de temporada.