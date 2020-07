Nando renueva con el BeSoccer UMA Antequera.

La referencia ofensiva del BeSoccer CD UMA Antequera no se mueve. Una joya de la cantera, ya consolidada en el primer equipo desde hace varias temporadas, renueva su vinculación y jugará por segunda vez en la máxima categoría del fútbol sala español. Fernando Torres Moreno (Málaga – 16/02/1999) se ha convertido en un jugador de un extraordinario presente y un prometedor futuro. El cuerpo técnico, liderado por Moli, ha llevado a cabo una exhaustiva labor para pulir todas sus virtudes y adaptarle a una posición concreta en la pista. Destacó en sus inicios en el equipo por su potencia, verticalidad, calidad y definición de cara a puerta y ha sido capaz de completar una metamorfosis en su juego para adaptar también las cualidades de un pívot nato como el juego de espaldas a portería y ser ese vértice de apoyo para sus compañeros en las acciones de ataque.

Nando ha demostrado sobre el 40x20 que ha aceptado la propuesta del entrenador para convertirse en un pívot determinante para el plantel verde. Sus cifras goleadoras del pasado curso en la categoría de plata lo confirman. 15 tantos en 23 jornadas de Liga y 2 en Copa del Rey. “Podía ser de gran ayuda al equipo desde esa posición y mientras que perciba que mi contribución va a ser la máxima posible desde ahí, así será”, dice. Asimismo también destaca el malagueño que una buena campaña ha terminado con la mejor de las recompensas. “Me lo tomo como la recompensa de todo el trabajo que hemos hecho durante el año para conseguir el objetivo que tenemos en mente”, asegura

Dos ascensos ostenta ya este joven jugador en su palmarés. Debutó precisamente en el Segunda División en la promoción ascenso del curso 2017/2018. Luego llegó su estreno en la élite nacional teniendo protagonismo en forma de minutos en partidos y goles. Su contribución no ha dejado de crecer en este último campeonato liguero y seguirá siéndolo tras lograr el retorno a Primera derrotando a Irefrank Elche CF (4-3) en la final del play-off exprés del pasado 29 de junio. “Es fácilmente lo mejor que me ha pasado nunca. No ascender una sino dos veces, es cumplir lo que siempre he querido que es jugar en la mejor Liga del mundo y que mejor que en mi propia casa, en Málaga. Vamos a tener la suerte de disfrutar otro año más de lo mejor del fútbol sala nacional”, enfatiza.

Los guerreros universitarios, con Nando en su formación, vuelven a la competición más exigente a nivel nacional y lo hacen con la intención de pelear por el preciado botín de la permanencia. “Ilusión, mucha ilusión, ya no a nivel personal, sino a nivel colectivo. Vamos a aportar un entusiasmo tremendo a la Liga y nos va a ayudar a jugar, porque se va a notar desde fuera. Aprender es lo más importante y aprovechar que estamos cerca de los mejores jugadores de fútbol sala y no hay nada mejor que aprender de estos. La permanencia va a ser nuestro objetivo este año, pero tenemos una plantilla bien consolidada y que traemos del curso pasado casi en totalidad y vamos a sacarle provecho tanto a eso como a la ilusión que he dicho antes que vamos a mostrar para lograr este reto”, apunta el pívot.