Natalia Fischer, campeona de España en Team Relay

El combinado andaluz formado por la malagueña Natalia Fischer, David Valero, David Chamorro y Alberto Barroso ha inaugurado esta tarde a lo grande el Campeonato de España de BTT XCO haciéndose con la medalla de oro en la prueba de Team Relay. La selección verdiblanca partía como favorita y no defraudó, brindando con autoridad un auténtico espectáculo.

La prueba de Team Relay, encargada de abrir el Campeonato de España de BTT XCO, ha sido el perfecto aperitivo con el que inaugurar estos nacionales en Sabiñánigo. La Selección Andaluza ha comenzado mandando desde la primera posta, pues el encargado de realizarla ha sido el ciclista de Baza, que ha marcado la vuelta más rápida de toda la competición con un tiempo de 14’48”.

Una gran actuación de la esteponera Natalia Fischer en la segunda vuelta ha mantenido a Andalucía en segunda plaza, al tiempo que Cataluña, gracias a la participación de Morell, ascendía a la primera posición. En este segundo giro se ha producido uno de los hechos más destacados de la carrera: el abandono de la Comunidad Valenciana, uno de los combinados más potentes a priori. Una dura caída de Vicent Zaragoza le ha impedido dar el relevo a Elena Lloret y, por tanto, el conjunto valenciano, en el que también estaba encuadrado Mantecón, no ha podido terminar su participación.

Un gran Alberto Barroso recibía el relevo en segunda plaza y, una vez se ha situado en primera posición, ha tratado de asegurar la mecánica para dar el título a Andalucía. Barroso ha cumplido su misión y con un bonito caballito ha brindado en meta la victoria al conjunto andaluz por delante de la Federación Catalana, que tras una buena posta final de Cristofer Bosque se ha hecho con la plata. El podio lo ha completado la selección de las Islas Baleares.

Así pues, David Valero, Natalia Fischer, David Chamarro y Alberto Barroso han sido los cuatro ciclistas andaluces encargados de vestirse con los primeros maillots de campeones de España.

“Estoy muy contento de que hayamos conseguido el título de campeón de España de Team Relay, la verdad que hemos hecho un gran trabajo en equipo, depende de los 4 corredores, de no tener problemas mecánicos ni caídas y de ser muy regulares. Me ha tocado salir el primero y he podido abrir un poco de hueco. Después ha salido Natalia, que ha conservado una buena posición, y Chamarro y Barroso han hecho un gran trabajo para asegurar la primera posición. La estrategia ha sido perfecta”, ha comentado David Valero tras colgarse el oro.