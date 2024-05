Nayra Solís, otra joven joya para el Costa del Sol

El Costa del Sol Málaga se encuentra en la recta final de la configuración de la plantilla del próximo proyecto 2024/25. El club anuncia el acuerdo con Nayra Solís Rodríguez (16/02/2006, Puertollano), que firma por las panteras hasta 2026 procedente del Balonmano Pozuelo de Calatrava. Un compromiso para las dos temporadas siguientes con uno de los talentos que empujan fuerte en el balonmano español. La extremo derecho de Puertollano, de 18 años y 1.72 metros, se estrenará en la élite en el equipo malagueño en el que será su primer año senior para continuar con un desarrollo prometedor.

La zurda se une en el capítulo de llegadas a Joana Resende, Alice Fernandes y Marta Regordán. La última es coetánea y han compartido vestuario anteriormente en las categorías inferiores de la selección española. La puertollanense es habitual en las Guerreras Juveniles y está en la pelea por estar, junto con la sevillana, en el Campeonato del Mundo de este verano en China. En su palmarés un EHF Championship con el combinado nacional. Después de iniciar su andadura en este deporte en su municipio, hace tres campañas dio el salto al Balonmano Pozuelo. Allí ha sido campeona de España juvenil, llegando a competir en División de Honor Oro. Ahora busca un nuevo salto.

"Siento una alegría indescriptible, todavía no me lo puedo creer. Poder formar parte de este gran equipo es un gran paso personal para mí", asegura la joven, que se deshace en halagos hacia las panteras: "Es un club al que siempre he admirado muchísimo y cuando se me planteó esta posibilidad no dudé en mi elección. Poder jugar a este nivel y con compañeras que son mi ejemplo a seguir es mi sueño". La extremo compartirá posición con Isa Medeiros después de la retirada de Sara Bravo.

Sus palabras demuestran hambre por seguir escalando. "Espero seguir creciendo como jugadora y por supuesto aprender todo lo que pueda y más", concede la jugadora, que sabe qué puede aportar a la plantilla: "Mis ganas de trabajar, de aprender, de mejorar, de llevar a mi equipo a lo más alto". Una oportunidad grande para la joven, que ya se encuentra descansando después de terminar su campaña semanas atrás.

"Tiene unas cualidades espectaculares"

Suso Gallardo es un entrenador que la conoce bien y está convencido de la apuesta por esta extremo. "Hablamos de una jugadora con unas cualidades espectaculares, tanto técnicas como con posibilidad de poder mejorar físicamente. Tiene una variabilidad de lanzamiento para su edad poco vista, es muy rápida y no tiene miedo de asumir balones importantes. Creo que con un poco de tiempo va a sorprender al aficionado, hablamos de para mí la mejor extremo derecho nacional de su generación", reflexiona el técnico: "Teniendo en cuenta la baja insustituible de Sara Bravo, creo que era la mejor opción apostar por una jugadora con un futuro tan prometedor". Nayra Solís Rodríguez, talento joven para el Costa del Sol Málaga.