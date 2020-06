Nils Mortimer, la perla malagueña que el Barça blinda con 100 millones de euros

Nils Mortimer (Málaga, 2001) es uno de los jugadores malagueños de mayor proyección en la actualidad. Se marchó desde niño, con apenas 12 años cuando empezaba su etapa infantil, a La Masía del Barcelona. Ha ido subiendo escalones hasta llegar al filial, donde ha jugado con asiduidad alternando con el juvenil A y las participaciones en la Youth League, competición que ganó la temporada .

Mortimer amplió su vinculación con el club azulgrana para las próximas tres temporadas, hasta 2023, con dos años más ampliables. El delantero malagueño tendrá una cláusula de rescisión de 50 millones de euros mientras sea jugador del Barça B y de 100 millones si sube al primer equipo. Un blindaje que da idea de la confianza que tiene en las posibilidades de delantero que se formó en La Mosca y también tuvo una etapa en el Sevilla. Firmó su contrato en el palco del Estadio Johan Cruyff con la presencia del directivo responsable del Barça B, Xavier Vilajoana, y del secretario técnico del fútbol profesional, Eric Abidal.

El malagueño aterrizó en 2013 en Barcelona procedente del Málaga CF para vivir en la Residencia Masia-Centro de Formación Oriol Tort y jugar en el Infantil B, equipo con el que se proclamó campeón de Liga. Ha pasado por todas las categorías del fútbol formativo azulgrana con títulos en varias categorías. Su perfil es el de un extremo zurdo muy rápido, valiente, con un muy buen disparo y llegada y muy buena capacidad de desequilibrio. Esta temporada ha jugado 1.301 minutos en el Juvenil A y ha marcado 7 goles. En la UEFA Youth League jugó los seis partidos de la primera fase anotando dos goles contra el Slavia de Praga.

🔵🔴Nils Mortimer, blaugrana des dels 12 anys 😍Nils Mortimer, azulgrana desde los 12 años🏠La Masia, el futur del Barça!#ForçaBarça 💙❤ pic.twitter.com/i0Ub5SO9JF — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) June 22, 2020

Nils debutó en el Barça B el 24 de marzo del 2019, en un partido de Liga de la Segunda División B en el campo del Ebro que el filial azulgrana ganó por 0-1. Internacional en todas las categorías inferiores, disputó la Eurocopa sub 17 que se celebró en 2018 en Inglaterra y donde España cayó en los cuartos de final contra Bélgica. Esta temporada ha sido un habitual en las convocatorias del Barça B llegando a disputar minutos en los partidos concretos. De hecho, vendrá a la provincia para jugar la fase de ascenso a Segunda A con el filial azulgrana.

"Cuando llegué no me imaginaba llegar al Barça B, sólo pensaba en jugar al fútbol y disfrutar. Pero van pasando los años y vas progresando y te das cuenta que puedes llegar aquí", decía el jugador malagueño sobre sus sensaciones al firmar una importante ampliación de contrato: "El objetivo de cualquier jugador es llegar al primer equipo, pero ahora estoy mentalizado con los play off y después, la próxima temporada con el Barça B y, poco a poco, irán llegando los resultados. Después de tantos años aquí me defino como un delantero con estilo Barça. Asociativo, con uno contra uno, que me gusta driblar por dentro y chutar a puerta”