El Nueces de Ronda Atlético Torcal estará en la final del play off de ascenso al derrotar al Almagro en Guadaljaire

Partido correspondiente al semifinal del Play Off de Ascenso a Primera División Femenina de Futbol sala, donde el Nueces de Ronda se enfrentaba al Almagro, subcampeonas del Grupo 4º. Antes de iniciar el partido, se unieron los dos equipos en el centro del campo, junto a un cartel que decía "Racistas fuera del fútbol". Tanto las malagueñas como las encajeras salieron muy enchufadas desde el primer minuto buscando la portería rival, en cuanto las chicas de Pedro Madrid iniciaron el partido después del pitido inicial.

Las malagueñas empezaron mejor el encuentro, con unos primeros minutos de gran control de juego y con ocasiones claras de peligro que no se terminaron de materializar. El partido no daba tregua y no se lo ponía fácil ningún equipo al contrario. Las malagueñas fueron las que movieron primero el marcador, llegaría el minuto 10 cuando Ceci robaba un balón cerca del área visitante, pasaba de tacón a Afri, que remató como pudo con la oposición de la defensa y el balón llegó a entrar con mucho suspense en la portería de Vera y esta ponía el 1-0 en el marcador. No pasaría ni un minuto cuando las manchegas robarían un balón a la defensa local y le cometería falta Valeria. Jugada peligrosa que con un gran disparo Vicky Bella, ponía el empate en el marcador 1-1. A falta de 10:50, el equipo arbitral decretaba el primer doble penalti del encuentro, sería a favor de las torcaleñas y Tais la elegida para su disparo, aunque el mismo terminaría pegando en el palo izquierdo de la portería. Sería en el minuto 23 cuando de saque de banda Eva pasaría a Ale que de un disparo desde fuera del área visitante, ponía el 2-1 en el electrónico. Después tendría la oportunidad de igualar el marcador las encajeras con un doble penalti que paró Valeria. Poco más sucedería en la primera mitad.

Comenzaba la segunda mitad de igual manera que se llego al descanso, presión del equipo manchego y un juego más activo y elaborado por las malagueñas. Llegaría el minuto 32 cuando una acción rápida de las visitantes, terminó con un lanzamiento de María que ponía el marcador 2-2 para las chicas de Pedro Madrid. Llegaría el minuto 38 cuando Tais robaría un balón, realizaría un pase magistral a Ceci que finalizó dentro de la portería visitante, era el 3-2. Por detrás en el marcador, las chicas de Pedro Madrid tuvieron que arriesgar y así jugaron los últimos minutos con portera-jugadora, aunque las locales se defendieron y minimizaron los riesgos. Quedando menos de un minutos cuando las manchegas cometieron un nuevo doble penalti, aunque Vera paraba el disparo de Ceci. Eso sería lo último acontecido en el encuentro.

Encuentro muy igualado, aunque el Nueces de Ronda Atlético Torcal mereció más la victoria, la buscó, fue mas protagonista y su juego fue superior al equipo visitante. Habrá una nueva oportunidad para ascender a la élite del futbol sala femenino, en una final que se jugará el próximo sábado en Guadalajara contra el CD Chiloeches.