Nueces de Ronda Atlético Torcal hace los deberes frente a un impotente Leganés Masdeporte (7-2)

Tarde plácida (al fin) en Guadaljaire. Nueces de Ronda Atlético Torcal venció con autoridad a Leganés Masdeporte, colista de la categoría. Las malagueñas se impusieron por un abultado 7-2 con goles de Cristi (2), Eva (2), Julia, Ale y Afri. El equipo de Víctor Quintero cumple con lo previsto ante un conjunto pepinero que aún no conoce la victoria y se planta con 11 puntos para meter presión a sus rivales en la lucha por la salvación.

Nueces de Ronda Atlético Torcal salió de inicio con Valeria en portería, Cristi, Afri, Eva y Julia. Por parte de Leganés Masdeporte, formaron Falconi en puerta, Alba Muñoz, Beita Fernández, Noe y Moni. El encuentro no pudo empezar mejor para las locales. En tan solo dos minutos llegó el primer tanto de la tarde en una jugada en la que Afri condujo desde mitad de cancha, disparó al cuerpo de Falconi y Cristi llegó desde segunda línea para introducir el balón en la meta pepinera. No contentas con eso, en el minuto 6 llegó el 2-0 de las botas de Ale. Kichi aguantó la bola magistralmente de espaldas para dejarsela a Eva, que al primer toque asistió a la pívot para empezar a hacer mella en el marcador ante un equipo con dificultades en defensa.

Nueces de Ronda Atlético Torcal seguía con el partido bajo control y a través de un tiro libre pudo ampliar Alejandra su cuenta particular. Sin embargo, Leganés Masdeporte castigó el desacierto malagueño. Noe botó un córner directamente a la espalda de Raquel, con la mala fortuna para la canterana de que el balón terminase en el fondo de su propia portería. El 2-1 puso en alerta a las locales, mientras que Leganés se asentó en su juego y mejoró considerablemente. El partido se incomodó para las de Víctor Quintero en el último tramo de la primera mitad. El conjunto pepinero reorganizó su defensa y fue mucho más complicado para las locales encontrar buenas oportunidades de disparo. Hasta en tres ocasiones probó suerte Ceci con disparos desde lejos, todos fuera de los tres palos. No fue hasta los últimos dos minutos del primer tiempo que por fin pudo desatarse Nueces de Ronda Atlético Torcal, con Cristi como protagonista. La granadina se inventó una asistencia para Julia y un gol tras un gran control orientado con un potente disparo cruzado para poner el 4-1 y echar por tierra el gran trabajo de Leganés. Comenzó la segunda parte y Nueces de Ronda Atlético Torcal salió a sentenciar el encuentro. A punto estuvo de llegar el quinto a través de una magistral pared entre Afri y Eva, que la malagueña mandó desviada por poco. Pero poco después pudo resarcirse de su error y clavó un golazo tras recortar desde el ala y plantarse en la frontal del área. Guadaljaire celebró el 5-1, que ya se antojaba insalvable.

No se dio por vencido Leganés Masdeporte, pues Valeria tuvo que esforzarse hasta tres veces en la misma ocasión frente a los disparos de Alba Muñoz. Una vez más la portera fue un seguro para su equipo. Las pepineras no tuvieron más opción que jugar con portera-jugadora y casi les costó el sexto tanto en contra. Agostina salvó en la línea un disparo de Raquel. Pronto la superioridad surtió efecto para el equipo visitante. Úbeda recortó distancias para el conjunto pepinero tras una gran jugada de asociación al primer toque. Pero de poco sirvió, pues en la siguiente jugada Eva recorrió el ala hasta la línea de fondo y la puso para que Afri empujara la pelota y hacer el 6-2. La impotencia se hizo notable en el conjunto leganense, pues sus esfuerzos por remontar no fructificaron. El partido ofreció poco más después del 6-2. Nueces de Ronda Atlético Torcal controló el juego a sus anchas. Aunque Leganés gozó de una oportunidad para reducir la distancia con un disparo de 10 metros. Sin embargo, Valeria evitó el gol de Dani Souza con una gran parada. A continuación llegó la sentencia definitiva. Leganés salió con el balón jugado desde atrás, pero Ceci presionó para entorpecer la circulación visitante y el balón acabó en los pies de Eva, que puso el 7-2 final.