Ouassim Oumaiz, 20º en el Mundial de ruta 5K en Riga

Ouassim Oumaiz participó en el novedoso Campeonato del Mundo de atletismo en ruta, celebrado en Riga (Letonia). Además del clásico Mundial de media maratón se añadían las pruebas de la milla y de los 5.000 metros (5K), en la que el malagueño es el récordman nacional (13:19). Sobre la misma distancia en pista había competido en la final del Mundial de Budapest un par de meses atrás.

El nerjeño acabó en el puesto 20. Salió en la cabeza en los primeros tirones, pero cuando etíopes y kenianos se pusieron en cabeza e hicieron el corte no pudo estar ahí con ellos. El etíope Hagos Gebrhiwet se impuso con una marca de 12:59, seguido de su compatriota Yomif Kejelcha (13:02) y el keniano Nicholas Kipkorir (13:16). El nivel de las marcas da idea de que la carrera era muy competitiva aunque cuando se anunció su creación había dudas sobre lo que podía dar de sí.

Tras la carrera, Oumaiz hablaba en los micrófonos de Soy Corredor para expresar sus sensaciones. "Salí con ganas porque quería probarme con qué marca hacía, no había entrenado pero no al nivel de antes de Budapest. Tuve un pequeño parón, se me ha notado cuando he vuelto a Madrid y Antonio [Serrano, su entrenador] lo sabe muy bien. Pero bueno, estoy muy contento con este resultado de 13:39, es un tiempo que está muy bien. Me voy un poco descontento con el puesto, merecía un Top 10, la gente corre, pensaba que iba a haber un nivel más bajo, pero se ha corrido bastante. El nivel estuvo muy bien", decía el de Nerja, que ahora continuará su temporada: "No voy a parar, voy a seguir. El año pasado no hice muchas competiciones y es lo que me hace falta, correr más, más tripa. Tengo ganas de ponerme más pilas para los crosses. Me veo bien con esta marca que hice. A seguir motivado".