Pablo Feijoo: "Los otros entrenadores me dicen que hay que volver a Málaga"

Pablo Feijoo (San Sebastián, 1982) es uno de los mejores jugadores de rugby españoles que hubo y ahora el seleccionador nacional de la modalidad seven del equipo masculino que compite en Málaga. Él fue olímpico como jugador en Río’16 y tras su retirada se pasó a los banquillos. Tras el entrenamiento previo del equipo en el campo de Alhaurín Golf atiende a Málaga Hoy para dar algunas claves para entender el espectáculo que este viernes arranca en el Ciudad de Málaga, las HSBC World Rugby Sevens Series.

“No lo creo, sé que Málaga está a la altura”, responda contundente el seleccionador cuando se le cuestiona si hay en la Costa del Sol lo que se demanda para un torneo de este calibre: “He estado en muchos torneos , claro que está a la altura. Un jugador lo que necesita es buen hotel, buena comida y buenos campos de entrenamiento y el rugby necesita sol. Andalucía y Málaga reúnen todos estos requisitos. Hablando con otros equipos, todos están encantados, les ha gustado mucho. La organización está siendo muy buena. Varios entrenadores de otros equipos ya me han dicho ‘hay que volver, hay que volver’, pero eso va más allá de querer volver. Todo el mundo está muy contento. La apuesta de la Junta de Andalucía y de Málaga es espectacular”.

“En rasgos generales estamos muy contentos de cómo está jugando el equipo, estamos siendo más agresivos en ataque. Nos salieron dos buenos torneos en Dubái y queremos seguir en esa línea, queremos que se siga así, que seamos constantes”, explica sobre la situación de su equipo: “Es un lujo tener dos series mundiales en España, si nos los dicen hace pocos años nadie hubiera apostado por ello. Gracias al trabajo de la Federación y de Kiwi House y muchos voluntarios, el torneo de Madrid del año pasado fue un éxito. World Rugby pidió ayuda a la Federación para organizar estas dos series. Hay un buen trabajo de la Federación, la Junta de Andalucía ha apoyado mucho y ello permite traer el mejor rugby 7 a España y dar a conocer una modalidad que aquí aún no es muy conocida. Cada vez hay más chicos que quieren jugar a 7. Puede ser una puerta de entrada para chicos y chicas que no conocen esta especialidad. Es más dinámico, hay más espacios, es una oportunidad que podemos aprovechar para aumentar el número de fichas”.

“Las series mundiales yo las comparo a la Fórmula 1”, relata el seleccionador sobre lo que supone este evento: “Los equipos juegan una liga todo el año en distintas sedes y el último desciende, este año dos. Es lo máximo a lo que se puede aspirar en rugby 7. La Fórmula 1 del rugby está ahora en Málaga y la semana que viene en Sevilla. Es algo histórico y la verdad es que es muy gratificante jugar delante de familiares y amigos. Siempre jugamos fuera, hay muchos padres que no han visto jugar a sus hijos a nivel internacional, traer estos eventos aquí es una gozada”.

“Es un gran vehículo. Sólo con que las radios, periódicos y televisiones se hagan eco de que un gran evento de rugby está aquí en Andalucía provoca que muchos chavales se interesen, busquen en internet, que quieran apuntarse a clubes. Tenemos que darle esa estructura. Estamos abriendo una puerta nueva, no será de 0 a 100, sino poco a poco. Ir sembrando y seguir trabajando”, prosigue sobre la difusión que entraña un evento así: “World Rugby tiene dos productos importantes, el rugby XV, el tradicional, el de toda la vida, el que no quiere que cambie nada. El 7 es más dinámico, más injusto, pases largos, carreras largas. Para el neófito del rugby o gente de otros deportes es la modalidad perfecta para engancharse. El XV sería el tradicional, el 7 el espectáculo para gente a la que le gustan cosas más dinámicas. Explicaría el 7 como la modalidad reducida en la que va a ver carreras, placajes, espacios más grandes y va a entender el juego, va a ver el balón continuamente, no es como en el XV, que el balón se pierde de vista, no se entienden tan fácilmente las reglas. Es mucho más dinámico y espectacular, si un partido es malo, en 15 minutos tiene uno bueno”.