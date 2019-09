Pablo Guerrero y María Rodríguez se imponen en la cuarta edición del Desafío Pizarreño

Tras el parón estival, el XXI Circuito Provincial de BTT Diputación de Málaga dio el pistoletazo de salida al Trofeo Clausura en la modalidad de Media Maratón. Fue con la disputa ayer del ‘Desafío Pizarreño 4.0’ en la localidad de Pizarra, primera de un total de nueve pruebas que se prolongarán hasta comienzos del mes de diciembre. Temprana salida para esta cuarta edición del desde pleno Valle del Guadalhorce para disputar su recorrido con 38 kilómetros y 1.367 metros de desnivel positivo acumulado endurecidos por las altas temperaturas y humedad en el ambiente.

Fulgurante inicio desde la Plaza del Ayuntamiento tras el que se formó un dueto de auténtico nivel con dos malagueños al frente: Pablo Guerrero y José Márquez (C.D. Quillo Márquez). Nada más salir, el nutrido pelotón formado por más de 200 corredores afrontó la mítica Subida al Santo que coronaron en torno al kilómetro 5 de carrera a una altitud de 438msnm. Brutal y frenético ritmo de competición marcado por Márquez al que, a duras penas, podía sostener el coíno, quien recientemente está finalizando su temporada en carretera. Supo soportar el ritmo también en la subida al segundo puerto de la jornada, el Alto de Pajarete, que les llevó al kilómetro 22 de la prueba. Tras coronarlo, varios tramos muy técnicos de bajada en los que Guerrero jugó sus cartas hicieron que se marchara en solitario ganando una sensible ventaja que supo sostener en la subida al tercer y último puerto de la prueba, El Santo por su cara norte. Tras él, una larga y revirada bajada condujo a Guerrero a alzarse con la victoria con un tiempo de 1h33’01”. Márquez, que no dio nunca la carrera por perdida, terminó cediendo finalmente dos minutos. Ya sin opciones de luchar por la victoria pero con un brillante tercer puesto de la general entró el onubense Ignacio Blanco (Floresbike Megamo Racing Team) para alzarse con el primer puesto en la categoría sub 23.

Brillante carrera una vez más en su municipio para Francisco Javier García, quien cosechó una trabajadísima victoria en el sprint final en máster 40 con un séptimo puesto de la general. José Miguel Guerrero (C.D. Quillo Márquez) se quedó con la miel en los labios a apenas dos segundos. La llegada del primer máster 30 se produjo en el mismo grupo de sprint con un inconmensurable Miguel Ángel Gálvez (C.C. Al-Andalus) que consiguió ese primer puesto en una segunda parte de la temporada que da continuidad a la senda de triunfos de la primera parte.

Por su parte, nueva victoria esta temporada para el cadete Adrián Díaz (C.D. Makinon Bikes Málaga), quien completó una fantástica carrera sin dar opciones algunas a sus rivales. Casi 9 minutos de ventaja sobre David Chamorro (Water Feel Unielectrica) le permitieron no tener que arriesgar en demasía.

Muy trabajada fue la victoria también en la categoría junior, cuya victoria fue a parar a Octavio Cáceres (Gacosur) quien pudo controlar la carrera a pesar de la inminente persecución a la que fue sometido por parte de Iván González (Ciclohobby).

Misma situación en máster 50 con la victoria de Juan Fernández (C.D. Makinon Bike Málaga), quien permanentemente sintió el pedaleo cercano de Manuel Martín (C.D. Bike Philosophy). Finalmente dos minutos separaron a ambos en línea de meta.

Gran preparación para el Campeonato de España 2019 de la modalidad para el vencedor de máster 60, Fernando Rodríguez (C.D. FM Bikes), quien afronta el próximo fin de semana el gran objetivo de la temporada con el empujón anímico de esta victoria.

En féminas, incontestable victoria de María Rodriguez Navarrete (Primaflor Mondraker Rotor), quien no vio peligrar en ningún momento su victoria al entrar en meta con un tiempo de 2h01’01”, alzándose con el primer puesto de la general de féminas y de sub23. Con 14 minutos cedidos llegó Francisca Jiménez que, no obstante, consiguió un primer puesto en máster 30. Ana Belén Bañez (C.D. Expobikes) cerró el cajón general de féminas. En la categoría élite la victoria recayó en Esther Santos (FLOP-CMC). Una vez más Alba Vázquez (C.C. Al-Andalus) subió a lo más alto del podio en categoría cadete.

Aun restan ocho pruebas más hasta el final en este segundo bloque de medias maratones: Cártama (8 de septiembre), Riogordo (15 de septiembre), Rincón de la Victoria (6 de octubre), Ronda (19 de octubre), Villanueva de la Concepción (26 de octubre), Yunquera (3 de noviembre), La Viñuela (9 de noviembre) y Casabermeja (1 de diciembre).