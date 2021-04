Álex Ruiz volverá a luchar por ser campeón en Alicante

Álex Ruiz volverá a jugar una nueva final, su segunda consecutiva y de su carrera. El malagueño luchará este domingo por ser campeón del Estrella Damm Alicante Open 2021. Se enfrentará, en el segundo turno de mañana por Gol, a los ganadores del Lebrón-Galán y Chingotto-Tello. En las semifinales se impusieron a Arturo Coello y Miguel Lamperti (0-6, 5-7), una de las parejas revelaciones de este inicio de temporada en el World Padel Tour. No pudo hacer el pleno Bea González, que perdió en el primer partido de la jornada frente a Paula Josemaría y Ari Sánchez.

Álex y Stupa pusieron la sexta desde el segundo uno del encuentro. No se atisbó ningún síntoma de cansancio pese a que hacía poco más de 12 horas que habían tenido un duro duelo con Sanyo y Bela. El primer set fue impecable, pluscuamperfecto. Un 0-6 contundente con un pádel de alta escuela. Alhaurino y argentino eran inabordables para sus rivales en lo que era una exhibición. 25 minutos duró la primera manga. Como era lógico, se equilibró el choque. En el quinto juego, con 2-2, tuvieron cuatro bolas de rotura que se fueron al limbo. Y ahí sacaron el colmillo Coello y Lamperti para romper ellos en el siguiente saque. Y se pusieron 2-4. Pero emergieron Ruiz y Stupa, en un momento increíble, para devolver el break (3-4).

Y volvieron a dar otro golpe con 5-5 para romper de nuevo y poner el 5-6. Tenían su servicio para ganar el partido. Álex Ruiz dejó dos puntos que daban muestra de la confianza que atesora. Le sale todo. Tuvo Stupa un remate en la red para sacarla por cuatro y ganar el partido. La recuperó Coello y hubo que jugar el punto de oro. Y ahí sí cayó el billete para la final. Que, cómo no, será durísima. La segunda del año en dos torneos. En Madrid salió cruz.

"Nos estamos adaptando muy bien a estas condiciones, no son las nuestras. No son nuestras condiciones óptimas, pero somos dos luchadores, dos sufridores. El equipo nos sufre mucho y nos tiene preparados para ello. Felicitar a mi compañero porque como siempre digo, vale oro. Jugó un partidazo y lo sacó adelante", explicaba después el malagueño, que recibía elogios de su compañeros al ser preguntado por si espetaba este tremendo nivel del alhaurino: "La verdad que sí. Siempre me gustó Álex, siempre lo dije que su manera de jugar me gustaba mucho. Va mucho para adelante y creo que los dos hacemos un juego muy parecido. Hay que felicitarlo porque se está marcando unos partidos increíbles, un nivel muy alto. Se está adaptando a pista rápida y a pista lenta y está sacando gran partido a todos sus golpes".

Bea González perdió

Las que jugaron la final en Madrid se midieron para entrar en el partido por el título en Alicante. Y no decepcionaron, fue un partido de altos vuelos. En la primera manga estuvieron más sólidas Paula Josemaría y Ari Sánchez, en un momento de forma y confianza altísimo. Tuvieron un error forzado y olieron sangre en el cuarto juego para romper y ahí apuntarse el set (3-6). No tenían fisuras. Pero crecieron con el paso de los minutos Lucía Sainz y Bea González, que se movieron mejor a contracorriente. Hasta el noveno juego del segundo set no hubo break, prueba de la firmeza con la que jugaban ambas parejas.

Rompieron la extremeña y la catalana, que servían para avanzar al último escalón. "Es sólo un break", decía Gaby Reca, técnico de Lucía y Bea, en el cambio de lado. Y rompieron sus pupilas aprovechando el punto de oro para poner el 5-5. Que luego sería 6-5 con su saque. Y tendrían dos bolas de set, que terminarían malogrando. En el punto álgido el partido se marchaba al tie break. Y ahí volvió a haber vaivenes. Tuvieron dos puntos de partido Josemaría y Sánchez, pero Sainz se agigantó para darle la vuelta y poner el 7-6. Aunque se repusieron Paula y Ari para sumar su segunda final.