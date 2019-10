La novena jornada del Grupo IX de Tercera División depara duelos apasionantes para los equipos de la provincia. El Palo puede asaltar la segunda plaza, mientras que Antequera, Vélez y Malagueño están dispuestos a volver a situarse en puestos de play off.

Huétor Vega-El Palo (12:00)

Tras un partido de infarto en el Nuevo San Ignacio, con el que los paleños se asentaron en play off, toca viajar a Las Viñas. Los de Funes se enfrentan al colista del grupo, que solo ha sumado un punto en ocho jornadas. Llegan en buena dinámica y una victoria, sumada a un pinchazo del Jaén ante el Malagueño podría llevarles a la segunda plaza.

Maracena-Alhaurín (12:00)

El Alhaurín está un punto por encima de los puestos de descenso. Perdió en casa ante el Antequera en el último minuto y frente al Macarena, con el que está empatado a ocho puntos, buscará asentarse en la zona tranquila de la clasificación. Los sevillanos empataron a cero con el Mancha Real la semana pasada.

Motril-Vélez (18:00)

Tres puntos para no descolgarse y seguir cerca de los puestos de play off es lo que necesitan los de Vélez Málaga. Vienen de golear en casa al Melilla (4-1), pero el Motril no le pondrá las cosas fáciles en su campo. Los granadinos son quintos, con 15 puntos.

Antequera-At. Porcuna (18:00)

El Maulí ha sido testigo de la resurrección del combinado verdiblanco. Tuvieron un arranque liguero dubitativo, pero ahora están a un solo punto de los puestos de play off. Llegan tras ganar al Alhaurín y recibe a un Porcuna en horas bajas.

Real Jaén-Malagueño (18:30)

El filial malaguista se verá las caras con el segundo clasificado, en el que será el partidazo de la jornada. Acusan falta de solidez defensiva los blanquiazules, que volvieron a empatar, esta vez ante el Loja. Julio sigue siendo la sensación del equipo y el grupo. Es el máximo goleador con siete dianas.