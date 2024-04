Panenka reedita en Fuengirola su mítico penalti

El mítico Antonin Panenka estuvo en Fuengirola y reeditó su mítico penalti con el que hizo historia en 1976 en la final de la Eurocopa ante Sepp Maier. La selección de veteranos de Eslovaquia viajó para enfrentarse a la Asociación de Veteranos de Fuengirola, recientes campeones de España. La comitiva del país centroeuropeo estuvo presidida por el ministro de Turismo y Deportes Dusan Keketi -en su primer viaje oficial como mandatario nacional- y el embajador de este país en España, Robert Krmelj. La alcaldesa de la ciudad, Ana Mula, ejerció como anfitriona.

“Estoy muy agradecido por poder formar parte de la historia. Mi penalti es un recuerdo histórico que se va repitiendo generación a generación. En general me gusta mucho poder formar parte de está historia del fútbol. Tengo dos visiones. Por una parte me alegra mucho, y por otra, no me gusta tanto que todo lo que hice en el fútbol se centre en esa jugada y que me recuerden solo por ese penalti”, decía el mítico Panenka, cuyo penalti creó escuela: “Lo tenía preparado desde dos años atrás en que lo estaba practicando. Lo importante es marcar el gol. Hay unos que estéticamente lo hacen mejor”.

Al descanso del partido se reeditó la escena. A sus 75 años, Panenka aún está en buena forma física. Antonio Tapia es el entrenador del equipo fuengiroleño con históricos como Jesús Gámez como jugador. Panenka ejecutó la suerte, centrado y al medio, y volvió a entrar la bola.