Partido capital para el CB Marbella en Melilla (12:00)

El CB Marbella visita este martes a Melilla Sport Capital CAM Soler a las 12:00 de la mañana en el Pabellón Guillermo García Pezzi. El conjunto azulón recupera de este modo el último partido aplazado que tiene pendiente y sigue con su tourmalet de partidos disputados en menos de dos semanas.

Tras tres derrotas seguidas necesitan ganar sí o sí ya no solo para seguir con opciones de estar entre los primeros clasificados del Grupo Oeste de LEB Plata, sino para calmar las aguas y cerrar un poco más la presencia en el Play Off de ascenso. Si bien se tienen aún dos victorias de colchón sobre los de abajo, el conjunto de Rada Piña no debe despistarse en estos últimos cinco partidos si no quiere complicarse la vida. Así, el triunfo en Melilla costará y mucho, pero será, si se consigue, el punto de inflexión que buscará el equipo para revertir la situación que atraviesa.

No es cuestión de baloncesto, sino de físico y algo de suerte. Así explica Rafa Piña los últimos partidos del equipo y tiene plena confianza en que pronto el equipo volverá a sumar un triunfo. “Es cierto que llevamos tres partidos seguidos sin ganar, pero el equipo está convencido de que estamos trabajando bien. Con Juaristi perdimos en la última jugada del partido y el resultado podía haber sido otro; con Cantabria ellos impusieron un físico muy alto y nosotros no supimos igualarlo por la carga acumulada que llevamos; y con Zornotza el partido no supimos cerrarlo nosotros. Son cosas del baloncesto y hay que contar con ello”. Melilla Sport Capital CAM Soler no es un rival sencillo, y menos en su pista. Aunque en la zona de abajo de la tabla, llevan dos partidos menos que el CB Marbella y ocho victorias sumadas, por lo que también tienen la necesidad imperiosa de ganar. “Físicamente es evidente que no llegamos en el mejor momento después de tantos partidos seguidos. Queremos que sea el partido del cambio, el que nos ayude a seguir sumando para estar lo más arriba posible tras la última jornada. Vamos a intentarlo y vamos a por ello”.

El equipo viajará al completo a la Comunidad Autónoma de Melilla a las 07:00 de la mañana del mismo martes, a excepción de Nikola Cvorovic que no puede viajar al no estar inscrito en la competición en la fecha en la que debía disputarse. Así, sin lesiones y sin tocados, Rafa Piña contará con todos los demás efectivos. Tras el encuentro, que se jugará a las 12:00 de la mañana, el equipo regresará a Málaga sin hacer noche fuera de la Costa del Sol.