Paso de gigante hacia playoffs: Giants gana al equipo revelación de la Valorant Champions Tour

Giants, el club de esports malagueño, ha tumbado a FUT Esports y ha logrado su tercera victoria, la tercera consecutiva, en la Valorant Champions Tour (VCT) que se está disputando en Berlín. El bloque que dirige Pipson ha ganado el encuentro de la quinta jornada por 0-2 a FUT, que llegó a este duelo como segundo de la clasificación y equipo revelación del campeonato, y ha dado un paso muy importante en su camino hacia los playoffs. Con este resultado, Giants se pone de forma temporal segundo de la tabla con 3-2 en su casillero a falta de que se dispute el resto de la jornada entre jueves y viernes.

El partido se adelantó debido a que no se jugó el KOI-Fnatic, que fue suspendido por casos de COVID-19. Nada perturbó a Giants, que va a más en Berlín tras firmar una actuación nuevamente sobresaliente, aunque sufriera más de la cuenta en el segundo mapa por las acometidas de los turcos, que hasta este jueves sólo había perdido un choque y todos los demás los había saldado por contundentes 2-0. En esta ocasión no aparecieron los fantasmas de NaVi y no hubo necesidad de ir al tiempo extra, tampoco de viajar al tercer mapa. Giants dio una lección de cómo afrontar los momentos más tensos y consiguió cerrar el encuentro.

El primer mapa se jugó en Icebox. Este mapa fue el elegido por FUT, lo que teóricamente daba ventaja al conjunto turco. Una ventaja que no cristalizó debido a que Giants anuló a FUT y cuajó una actuación coral magnífica, cimentada sobre todo en una defensa muy sólida. Y eso que perdió las dos rondas de pistolas (las pistolas se utilizan en las rondas iniciales de cada bando, el de defensa y el de ataque). Giants jugó muy coordinado, con Hoody y Nukkye muy precisos, y llegó a ponerse 2-10 antes del cambio de bando. Cuando le tocó atacar, el cuadro costasoleño no dio opción a FUT para conservar su ventaja. El ACE de Nukkye en la penúltima ronda aspira a convertirse en la jugada de la jornada. Icebox terminó con 5-13 para Giants.

Split fue el mapa que escogió Giants. Un 0-6 a favor hacía pensar en una victoria por la vía rápida, pero el bando defensivo hizo sudar de lo lindo al cuadro costasoleño, que desaprovechó varias situaciones de ventaja numérica y vio cómo FUT recortaba ventaja con cuatro rondas consecutivas. Finalmente, 11-13 para Giants, que templó nervios y cerró partida. Nukkye, con 41 kills, acabó como el jugador con más rivales eliminados en su haber.

La Valorant Champions Tour (VCT) es uno de los campeonatos profesionales de videojuegos más importantes a nivel internacional y en Berlín compiten los clubes que pertenecen a la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África). Con este tercer resultado positivo, Giants se afianza en la parte alta de la clasificación y como el mejor representante español de la VCT. El siguiente encuentro es contra Team Liquid el próximo miércoles 26 de abril a partir de las 20:00 horas. Este choque corresponderá al de la sexta jornada.