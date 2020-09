Paula Ruiz ficha por el Inacua Málaga

Cambio de club de Paula Ruiz. La nadadora malagueña, que este fin de semana pasada se trajo una medalla de bronce de Madeira, regresa a casa tras un periplo de un lustro en el Mairena. Estará en el Inacua Málaga, donde se entrena cada día.

"Termina una etapa en mi vida deportiva, la más importante y feliz que he vivido hasta el momento. Me despido del Club Natación Mairena, un club que apostó por mi hace cinco años, que me recibió como uno más de la familia y con el que he vivido momentos inolvidables", explicaba la nadadora malagueña: "Sólo tengo palabras de agradecimiento a su directiva, a sus técnicos y a mis compañeros. Un club que me enseñó respeto, entrega, actitud, a darle a cada momento la importancia justa y a sentir y vivir como una deportista. Gracias a cada uno de los que forman éste gran equipo. Siempre estaré en deuda con vosotros".

"No ha sido fácil tomar ésta decisión, pero es el momento de afrontar nuevos retos. Con mucha ilusión por una temporada con un objetivo en el horizonte: Tokio 2021. El camino lo recorreré en mi Málaga, mi casa, en un club al cual he estado siempre vinculada: Club Natación Inacua Málaga", anunciaba la fondista malagueña, que estuvo ante en el Real Club Mediterráneo.