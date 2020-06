Pedro Montiel, presidente del BeSoccer UMA Antequera: "Somos los más perjudicados"

Pedro Montiel, presidente del BeSoccer CD UMA Antequera, concedió una entrevista a SportDirect Radio que recoge la página web de la LNF en la que habló sobre la disputa del play off de Ascenso a Primera División. El máximo dirigente de la entidad malagueña también explicó lo que supondría lograr subir a la categoría de oro del fútbol sala nacional.

El presidente del BeSoccer CD UMA Antequera lamenta que “somos los más perjudicados, porque al suspenderlo de la manera que lo han suspendido, han ascendido al primero y han premiado a los últimos que no han descendido. Pero nosotros estamos en medio. No sabemos si vamos a planificar para Primera División o Segunda División, y el tiempo avanza, los demás clubes hacen su plantilla y nosotros estamos sin poder tomar una decisión. Creo que somos unos grandes perjudicados de estas circunstancias, que no creo que sea intencionadas, son circunstancias que pasan. Son decisiones que hay que tomar, pero no podemos estar mes a mes esperando que nos digan si vamos a jugar o no. La intención de la Federación es que juguemos, pero el CSD y el Ministerio de Sanidad aún no ha dado autorización”, decía el dirigente universitario.

Sobre la disputa del play off de ascenso. Montiel afirmó que "siempre que se pueda jugar, preferimos jugar, pero en estos momentos estamos teniendo mucha dificultad para volver a un pabellón cubierto donde hay sudor, es un deporte de contacto y es difícil. Pero no tenemos ni fecha ni sabemos todavía cuándo se va a jugar. Lo más importante es la protección de los jugadores y se les va a hacer un examen médico antes de iniciar y varios test a lo largo de los entrenamientos. Entrenaremos en un pabellón que la Federación nos va a dejar, el pabellón de Guadaljaire, porque el nuestro está cerrado. El pabellón está desinfectado y cumpliremos el protocolo de medidas de protección que ha impuesto el CSD. Un poco de incomodidad, es muy difícil jugar así, pero nosotros tomaremos todas las medidas de protección”.

“No sabemos nada, la Federación habla con nosotros a cuentagotas. Nosotros somos un equipo muy especial la mayoría son estudiantes universitarios. Nosotros queremos jugar, pero siempre que se proteja a los jugadores”, añadió Montiel, que valoró lo que supondría un ascenso a la máxima categoría: "Para nosotros sería una ilusión grande. Somos un equipo modesto, de valores y de estudiantes que ascendería a la máxima categoría por tercera vez. No tenemos el potencial que tienen otros clubes, pero seguiríamos con nuestra filosofía. Siempre será nuestra filosofía educar y que los estudiantes compaginen su formación y la competición, y traernos otra vez para Antequera y la provincia de Málaga la mejor Liga del mundo. Sería un objetivo maravilloso”.