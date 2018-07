Pionera malagueña

Natalia Gutiérrez Garrido, más conocida como Nati, ya es la primera malagueña que consigue el título UEFA-PRO, licencia más alta para un entrenador y que le permitirá dirigir en todas las competiciones. Nati es la actual técnica del equipo femenino cadete, recientemente proclamado campeón de Andalucía. Además, es la coordinadora de los equipos femeninos de la escuela del Málaga.

Nati recordó ayer los primeros días a su llegada al equipo: "Llegué a finales del triplete, en la época de la Supercopa. Con quince años que tenía entonces no te das cuenta", declaró la ex jugadora en una entrevista que concedió a medios oficiales del club. Nati afirmó que "tenía otros objetivos en ese presente que era llegar a competir en la Primera División femenina". "Hace unos nueve o diez años ya veía que con las lesiones que tenía era muy complicado seguir a un alto rendimiento. Entonces ya me fui dando cuenta que cuando veía los partidos por la tele no lo veía con una visión de espectadora, lo veía analizando", concluía la ex jugadora.

No solo habló de sus tiempos como jugadora. Nati se refirió a la obtención del UEFA-PRO como "un orgullo enorme, pero sobre todo por ser mujer". Para la malacitana es toda una motivación, desde el punto de vista femenino, haber obtenido este título. Matizó, además, que en un deporte mayoritariamente masculino es una satisfacción poder contar con un poco más de protagonismo: "Nacionalmente hay muchísimas entrenadoras, pero en Málaga será una motivación para que seamos muchas mujeres en el fútbol malagueño".

Nati quiso hacerse eco como mujer y enviar un mensaje al mundo del fútbol. De esta forma, la malagueña declaró que "somos mujeres y podemos demostrar que tenemos la misma capacidad que los chicos". En la misma línea, continuó: "En la práctica se está viendo que somos iguales y que el fútbol es de todos. Nosotras, las mujeres, siempre tenemos que demostrar más, pero en cuanto demuestras y tienes la misma implicación que los hombres y la ilusión y la motivación por poner tu granito de arena al final te respetan, te tratan igual".

La malagueña formó parte de aquel equipo que consiguió hacerse con el triplete histórico de la temporada 1997/98. Se cumplen ya 20 años. El equipo recibió en mayo un homenaje por aquella increíble temporada. Basti, representante del área social de la fundación del Málaga, habló en aquel acto del que "ya han pasado 20 años pero parece que fue ayer". "Con este acto queremos reconocer la entrega, el trabajo, el sacrificio y el esfuerzo que hicieron estas chicas del Atlético de Málaga", afirmó.

En Málaga se están volcando en agrabar la importancia del fútbol femenino. Esto se refleja en la contratación de entrenadoras de la talla de Nati. Un ejemplo más es el ascenso que logró el primer equipo la pasada temporada con Antonio Contreras en el banquillo y Adriana Martín como capitana y goleadora decisiva, lograron el ascenso.

La ex futbolista malagueña quiso despedir la entrevista confesando que si pudiera formular un deseo, sería el de "ver el equipo femenino aquí jugando en el estadio de La Rosaleda". "Me parecería algo increíble", concluía.