El Pizarra derrota al Arona Tenerife (3-0)

Ya lo comentaba el técnico José Daniel Jiménez antes del encuentro. “Se están haciendo las cosas bien y los resultados acabarán llegando” y en este partido se notó una coordinación milimétrica de grupo que dio la confianza para corregir los desajustes propios del inicio de temporada y condujeron al Pizarra a sumar los tres puntos ante el histórico Arona Tenerife en la Superliga 2.

De todo tiene Pizarra en la presente temporada, calidad individual y calidad en equipo y eso condujo en el Dani Pacheco de Pizarra a sumar la segunda victoria consecutiva, contundente y sin apenas sobresaltos. Un buen Arona Tenerife Sur llegó hasta el 25-21 del primer set, y quiso mantenerse en el partido en el segundo, pero se destapó un estratosférico opuesto Iván Corrales, el receptor Manuel de Amo siguió a lo suyo como un auténtico látigo desde la línea de saque y el juego de conjunto cerró una imagen de solidez defensiva y ofensiva, pero sobre todo mucha confianza en el juego en equipo.

El siguiente paso es consolidar el magnífico juego desplegado. Paso a paso, con mucha exigencia, como trabaja toda la plantilla pizarreña, toda ella saltando a pista tras el pitido final, excepto los centrales Fran Ávila y Daniel Salido y el colocador Joselu Monterroso que no pudieron estar en este encuentro. El máximo de los anotadores fue Iván Corrales, con 17 tantos, seguido de Manuel de Amo y de Joan Durán que se fueron a 15.

El primer set comenzó muy igualado y así se mantuvo hasta los minutos finales. A partir de ahí fue dominio claro del conjunto pizarreño, mostrando desde el inicio un gran orden en bloqueo y elevando la contundencia en el saque para romper el marcador e ir firme hacia una resolución sencilla por 25-21. En todo momento la maquinaria funcionaba como un reloj suizo gracias a la magia del cerebro, el colocador Francisco Vera, que repartía juego como un auténtico croupier del Voleibol y leyó el partido a las mil maravillas.

En la segunda manga el peso del martillo malagueño volcó por el centro con unos centrales jovencísimos, donde destacó el juvenil Alejandro Villalba que realizó un gran encuentro con 8 puntitos en su haber y el otro central, Edgar Castro, debutante esta temporada en la Superliga2 y muy sólidos en bloqueo castigaban el juego tinerfeño que en ningún momento encontró comodidad cerrando 25-19.

El resultado del segundo Set anunció que si las cosas seguían así iba a ser muy complicado que se le fuera el partido, lo que se ratificó en el inicio del tercer set con Durán sumando y siguiendo en su cuenta particular. El líbero Francisco Ríos enorme en bolas complicadísimas decía lo enchufado que estaba el equipo a cada bola y llevando una renta cómoda en toda la tercera manga, que no acortaba gracias a los saques del Mago De Amo, aun así, el equipo técnico prefirió no rotar el banquillo y rematar el difícil encuentro, sabiendo lo que se jugaba. Arona, un muy buen equipo, dio ‘la de cal y la arena’, acumulando errores que ayudaron en la recta final a que los de la “Ciudad del Voley” lograsen el 25-19, una de sus victorias más complicadas pero cómodas de las dos que atesora hasta esta jornada número cinco de la Superliga 2 española.

Un 3-0 que mantiene la moral del grupo muy alta para el dificilísimo encuentro de la próxima semana en la Capital de España ante el siempre complicado conjunto de Voley Playa Madrid.