Póker de fichajes en el Femenino

Leticia Méndez se convirtió ayer en el nuevo fichaje del Málaga Femenino. Y ya van cuatro. El proyecto de la entidad para este año en Primera seguirá incorporando nuevas caras, tal y como afirman fuentes del club. Leticia jugará en el lateral izquierdo de la zaga blanquiazul. Se formó en la cantera del Atlético de Madrid y continuó su preparación en el Levante. Las dos últimas temporadas jugó en el Madrid CFF, siendo el pasado curso una revelación en el equipo madrileño.

En su palmarés cuenta con el título de campeona de España con la selección de Madrid en tres categorías: sub 13, sub 16 y sub 18. La lateral tiene también trayectoria internacional, ya que militó en las categorías inferiores de la selección española. Se proclamó subcampeona de Europa en 2010 y participó en la fase final del Europeo del 2011 con la sub 19. Con este fichaje, ya son tres las nuevas defensas con las que cuenta el Málaga, tras fichar a Chiba Minori y Marta Cazalla.

Otra de las novedades de ayer en el club malagueño es la participación del Femenino en la Copa de la Reina, junto con el resto de equipos andaluces: Betis Féminas, Sporting Club de Huelva y Sevilla Femenino. La capitana del equipo, Adriana Martín, declaró que "es una gran oportunidad para todas". "Es un aliciente más para competir y tener ilusión", finalizó.