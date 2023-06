Pope, un año más en el UMA Antequera

La polivalencia es uno de los requisitos que un entrenador tiene en cuenta a la hora de preparar un equipo con la aspiración de ocupar un puesto en la zona alta de la clasificación. José Antonio Borrego “Tete” cuenta en el BeSoccer CD UMA Antequera con varios jugadores capaces de desenvolverse a gran nivel en varias posiciones y, quizás, Sergi Orgilles Saiz “Pope” es el mejor ejemplo de riqueza táctica. Puede aportar equilibrio y garra defensiva como cierre y, si le toca jugar de ala, luce su potencia para incorporarse al ataque ayudando en la finalización o en la ejecución del último pase. La pasada campaña, como solución de emergencia, jugó muchos minutos de espaldas a portería como pívot. No es lo que mejor puedehacer en la pista, pero demostró profesionalidad y se puso al servicio de las necesidades del grupo. Debido a estas razones, el conjunto universitario ha renovado al jugador para la próxima campaña.

Pope es una pieza muy valiosa en la composición del plantel verde dada su experiencia en Primera y Segunda División. Está curtido en mil batallas y ha dejado huella allá por donde ha pasado. En el club de su tierra, Palma Futsal, formó parte de las categorías inferiores y del elenco de jugadores del primer equipo que lograron, por primera vez, la clasificación a la UEFA Champions League. Luego llegó la conquista de este título cuando ya había apostado por venir al Pabellón Fernando Argüelles de la Ciudad de Los Dólmenes para competir en la máxima categoría e iniciar el grado de Medicina en la Universidad de Málaga. El mallorquín también ha pasado por el Naturpellet Segovia, Puertollano, Burela –consiguió un ascenso a Primera y jugó con el club gallego en la élite- y Noia Portus Apostoli.

El 4, en su estreno en la formación universitaria, disputó 25 encuentros de Liga y anotó tres dianas. “Haría una valoración positiva. Hemos descendido y, al final, la gente se queda con ese sabor agridulce, pero 29 puntos es la máxima puntuación con la que ha bajado un equipo. Hay que quedarse con eso, la primera vuelta que hicimos y la histórica clasificación a la Copa de España y participar en la Supercopa. De las derrotas se aprende y nos va a venir muy bien, para este año, esa experiencia”. Asimismo, Pope se ha integrado a la perfección y ha asumido esa formación dual, dentro y fuera de la pista, que ofrece esta entidad. “Es una experiencia bonita y dura la de venir aquí. Estoy compaginando el estudio con el deporte, pero es algo que te hace más maduro. Es organizarte bien y ser constante. Nunca había estudiado algotan exigente como Medicina y eso me gusta, por lo que ha sido muy enriquecedor”.

La trayectoria del manacorí enriquece los planteamientos de Tete que apostó por su incorporación y, ahora, por su continuidad. “Con muchas ganas de empezar ya. He arrastrado una lesión en la rodilla que no me ha dejado estar al 100% y me apetece estar sin preocupaciones por temas físicos y dar el máximo. Es con la espinita que me he quedado de la anterior temporada”. Pope, por otro lado, comenta lo que hace especial a este conjunto tras las vivencias con sus compañeros. “Nos llevamos todos muy bien y compartimos casi 24 horas durante mucho tiempo. La clave del equipo es la unión que tenemos entre nosotros que nos hace conseguir cosas muy bonitas”.