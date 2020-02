El Marbella realizó este lunes la presentación oficial de su último fichaje, Esteban Granero, con un acto espectacular en el Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas, que ha contado con la presencia de más de un millar de aficionados que no han parado de corear el nombre de su nuevo ídolo. Sobre un escenario montado en un lateral del césped, la presentación corrió a cargo del periodista Tomás Guasch y junto al futbolista estuvo, el CEO de Best of You, la empresa que gestiona el club.

“Sólo he sentido tanta responsabilidad dos veces en mi vida”, señaló el fichaje estrella del proyecto, quien explicó que una fue cuando fichó por el Real Madrid y “la otra es ahora”, para arrancar una gran ovación por parte de la grada. “He dicho ‘no’ a algunas cosas y sí al Marbella, pero lo he hecho por amor al fútbol, tengo mucho que dar todavía”, aclaró, y añadió que “si he venido aquí es por hambre y, ahora que os veo, también he venido por todos vosotros”, dijo a los aficionados.

Granero dejó claro que “el reto es subir a Segunda, si he venido aquí es porque pienso que puedo dar todo de mí para ese objetivo. El aspecto económico no está entre mis prioridades, me rijo por el amor por el fútbol que he tenido siempre”, ha señalado, y ha reconocido que le da “rabia” cuando le dicen que ha bajado dos escalones. “Mis compañeros, entrenadores, el club, no están un escalón ni dos por debajo, son verdaderos profesionales, con calidad humana y futbolística”, concluyó. Según

Granero, “Óscar Ribot es el principal culpable de que yo esté aquí, me ha convencido porque donde él está se hacen las cosas bien, con honestidad y generosidad y pensando en grande. Para Marbella es un regalo que esté aquí Best of You trabajando duro por el club, pero llevo una semana y para ellos también es un regalo tener al Marbella”, prosiguió el Pirata.

Granero destacó la “grandeza” del proyecto de la entidad blanquilla, pero aclaró que, para “cumplir los objetivos es fundamental la afición” y pidió que el “campo esté lleno del domingo ante el Don Benito. Cada vez veo las gradas más llenas, la gente cada vez anima más”, agradeció, e insistió en que “es imposible conseguir los objetivos sin la involucración máxima de los aficionados. Por último, Granero dijo que “no voy a tener problema en adaptarme a la categoría, esto es fútbol”.