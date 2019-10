El Ciudad de Málaga llega a la cuarta jornada de la competición en División de Honor Plata con el propósito de sumar su tercera victoria en liga tras superar a Sarrià y Ars Palma del Río. Lo buscará a partir de las 18:00 en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva nada menos que ante el líder, el Club Cisne Pontevedra, que llega invicto tras imponerse en sus tres compromisos ligueros.

El buen inicio ha llevado a los malagueños, en su estreno en la categoría, a situarse en la quinta posición con cuatro puntos, dos menos que el primero y con los mismos puntos que los equipos instalados desde la segunda a la octava posición. Sin embargo, los malagueños tendrán enfrente un hueso duro de roer como es el Club Cisne Pontevedra líder absoluto de la categoría tras ganar ante el Alarcos Ciudad Real (34-29) en tierras gallegas y frente al Atlético Novás (22-25) y Cajasur Córdoba (27-28), fuera de su feudo. Asimismo, los pontevedreses también superaron al Teucro (29-24) en la primera fase de la Copa del Rey.

El Cisne mantiene prácticamente el bloque del pasado curso, a excepción del central David Chapela, ex del Cangas de la liga Asobal, el lateral izquierdo Iván Calvo, que procede del Construcciones Castro Lavadores, de Primera Nacional, y el extremo derecho Dani López, del Bueu Atlético, igualmente de Primera Nacional, de ahí la compenetración que existe entre los propios jugadores y los buenos resultados que está cosechando.

Tanto el entrenador del cuadro de Málaga, Curro Lucena, como sus jugadores, son conscientes de la dificultad del envite del sábado, ya que, a la calidad y experiencia del rival, se une el hecho de que los albicelestes tienen por delante un largo camino por carretera hacia Pontevedra –más de 12 horas en autocar–, un hándicap que, sin embargo, no fue obstáculo para que el Ciudad de Málaga venciera en la segunda jornada al Sarrià de Gerona.

Sobre el partido ante el Cisne habló Edu Moledo, extremo derecho gallego del Ciudad de Málaga, quien ha destacado la calidad del rival y su buen arranque liguero. "El Cisne cuenta esta temporada sus partidos con victoria. Tienen mucha confianza y los resultados le acompañan. Su fuerte es que mantienen el bloque. Sus jugadores llevan muchos años jugando juntos. Además, tienen un buen entrenador, como es Jabato, a quien conozco, pues he jugado con él en el Octavio Vigo y sé que tiene ideas frescas y buenas", comentó Moledo, al tiempo que reconoció que jugar en Galicia "es muy especial para mí, pues es mi casa", insistió. "Nunca he militado en el Cisne. Sin embargo, sí lo he hecho en el Teucro y en el Cangas, pero al partido va a ir gente conocida, amigos y familiares, así que es un plus de motivación para mí", admitió.